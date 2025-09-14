Tras la reforma, derechos de los consumidores hoy forma parte de Constitución de Santa Fe

En un notable avance legislativo, la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe incluye un nuevo artículo que consagra derechos a los consumidores y usuarios. Esta actualización responde a un atraso normativo en la provincia, reconocido tanto por legisladores como por la ciudadanía.

La propuesta fue presentada por los juristas Gonzalo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral, y Carlos Hernández, de la Universidad Nacional de Rosario. Durante la convención, Pablo Farías destacó la importancia de su inclusión al explicar el artículo 32, que establece una serie de derechos para los consumidores, entre ellos el derecho a la dignidad, a la educación, y a la protección de la privacidad.

El artículo también detalla que la provincia implementará un sistema administrativo para defender estos derechos, y adoptará medidas junto a los municipios para promover la educación al consumidor y proteger a los grupos más vulnerables de la publicidad engañosa y prácticas abusivas.

Farías enfatizó que esta normativa places a Santa Fe a la vanguardia en la protección de los derechos de los consumidores. Aunque la provincia ha enfrentado críticas por su lento avance en esta materia, el nuevo marco jurídico es un paso significativo hacia la modernización.

El nuevo artículo 13 de la Constitución también subraya el compromiso del Estado para abordar desigualdades estructurales, garantizando condiciones de igualdad y no discriminación. Entre sus objetivos están la defensa de los derechos de niños, mujeres, jóvenes, personas mayores, y grupos étnicos, así como acciones para combatir la pobreza y fomentar la equidad territorial.

Farías, quien antes de asumir como diputado destacó la importancia de estos cambios, calificó la nueva Constitución como un documento “progresista” que reflejará ideales hacia un futuro más igualitario.