Muchas quejas de vecinos por espectáculo musical en Club de Planeadores

El día Sábado se llevó a cabo en el Club de Planeadores de Rafaela el espectáculo musical denominado “Que Sea Rock Rafaela”. En el mismo, participaron más de 30 bandas musicales. Desde temprano, se montó un gran escenario y diferentes puestos de venta de bebidas y alimentos, además de otro escenario. A media tarde, comenzó la prueba de sonido y los vecinos de la zona comenzaron a quejarse del ruido. Cuando el acontecimiento dio comienzo, el sonido era muy elevado y se escuchaba con claridad y "sensación de presencia" en todos los barrios que están frente al predio del club. Pasada la una de la mañana, las quejas en los grupos de WhatsApp se hicieron sentir y muchos comenzaron a llamar a la GUR reclamando. Ya entrada la madrugada, el malestar fue aún mayor y se extendió por toda la noche.

Al terminar el espectáculo y a la hora de la desconcentración, las quejas de los vecinos se suscitaron porque jóvenes "invadieron" los diferentes barrios. Existen filmaciones en las que se puede ver a personas pateando portones y puertas, en algunos casos causando daños materiales y generando susto entre los vecinos que vieron alterado abruptamente su día de descanso. Muchos vecinos se preguntaron por qué la Municipalidad no pudo prever un cuidado especial para el momento del final, impidiendo que los concurrentes ingresaran a los diferentes barrios del lugar, y defendiendo así un mayor control en las inmediaciones. También se cuestionó el lugar elegido.

A modo de ejemplo, uno de los vecinos comentó: "Yo comprendo que es importante que los jóvenes tengan diversión en la ciudad, pero creo que aquí la que falló es la Municipalidad. Está el autódromo, con una densidad poblacional mucho menor y con espacios mayores e infraestructura adecuada. Creo que el intendente Viotti, otra vez, falló".

Entendemos que es importante que exista una planificación para este tipo de espectáculos, donde los ruidos pueden ser muy perturbadores. Comprendemos a los vecinos y también la necesidad de que en Rafaela existan alternativas para que los jóvenes no tengan que emigrar a otras localidades en busca de diversión. Es cuestión de que se pongan de acuerdo y, sobre todo, de que la Municipalidad tenga una planificación adecuada. Lamentablemente, como manifestó uno de los vecinos, acá también, y nuevamente, la Municipalidad falló.