Gastón Ferretti: "La gente nos va a acompañar, esta elección es diferente, habrá boleta única papel"

Gastón Ferretti es un reconocido integrante de "Púrpura", una organización compuesta por profesionales que apoyan activamente a La Libertad Avanza, la fuerza política liderada por el Presidente Javier Milei. Esta agrupación se dedica a ofrecer asesoramiento estratégico a los dirigentes políticos libertarios, enfocándose especialmente en la elaboración y revisión de proyectos de ley, con un énfasis particular en la legislación laboral.



El grupo "Púrpura" nace de la convicción de que para lograr un verdadero cambio en Argentina, es fundamental transformar las estructuras del Estado y, en particular, el ámbito laboral. Ferretti y sus colegas son conscientes de que la actual legislación laboral presenta obstáculos que impiden tanto el desarrollo de las empresas como la creación de nuevas oportunidades de empleo. Por lo tanto, su misión es diseñar políticas que no solo promuevan la flexibilización laboral, sino que también garanticen la protección de los derechos de los trabajadores en un contexto más dinámico y competitivo.



A pesar de las dificultades que ha enfrentado LLA tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Ferretti sostiene una postura optimista. Reconoce que los resultados de esos comicios han sido desalentadores para muchas de las expectativas del equipo, pero también afirma que el próximo evento electoral, programado para el 26 de octubre, representa una oportunidad crucial. La expectativa es que en estas elecciones se logre un respaldo sólido hacia la figura del presidente Milei, cuyo enfoque radicalmente transformador busca abordar de manera profunda los problemas históricos que aquejan al país.

Ferretti siente la necesidad de transmitir un mensaje claro a la sociedad argentina. La importancia de la participación ciudadana en estas elecciones no puede subestimarse. Según él, el futuro de Argentina depende de esta decisión colectiva, en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir un camino hacia una transformación significativa, Destaca que Milei y su equipo están preparados para implementar reformas audaces que desafíen el status quo y promuevan un entorno donde la libertad económica y el bienestar social vayan de la mano.

El llamado de Ferretti no es solo una exhortación a votar; es una invitación a repensar el papel del Estado en la vida cotidiana de los argentinos. Cree firmemente que el cambio es posible, pero que requiere una participación activa y consciente de la ciudadanía, apoyando a quienes estén dispuestos a romper con lo establecido para abrir paso a nuevas ideas y soluciones innovadoras. En este sentido, el equipo de "Púrpura" trabaja incansablemente, tomando en cuenta las complejidades del entorno político y económico actual, pero sin perder de vista el objetivo de construir un país más justo y próspero para todos, siempre siguiendo las ideas de la libertad.