“Pronto recibirán lo que se merecen”: los posteos amenazantes del presunto doble femicida de Córdoba

La detención de Pablo Laurta, el principal acusado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, destapó una trama de violencia, misoginia y discursos de odio que el acusado venía construyendo en sus redes sociales mucho antes del doble femicidio que conmocionó a Córdoba.



Los investigadores pusieron la lupa sobre la actividad digital de Laurta, especialmente en su cuenta de X (ex Twitter), donde dejó una batería de mensajes que anticipaban un patrón de pensamiento peligroso y una escalada de violencia.

Entre los posteos recuperados, sobresale una frase que ahora resuena con fuerza. “Pronto recibirán lo que se merecen”, escribió Laurta en respuesta a una crítica al movimiento feminista.

Además, el presunto doble femicida usó el sitio “Varones Unidos”, conocido por su discurso misógino, para publicar contenidos que van desde manuales para “seducir” mujeres en redes sociales, hasta ataques a figuras de la farándula como Wanda Nara y la promoción de tests de paternidad “seguros y privados”.

El rol de “Varones Unidos”

Laurta se presentaba como el creador de “Varones Unidos”, un espacio digital donde centralizaba discursos que antagonizaban con los derechos de las mujeres y promovían una visión de jerarquía de género.

En sus posteos, el acusado vinculaba la problemática de la natalidad con la emancipación femenina. Sostenía que, si la sociedad se librara de la influencia del feminismo, “el problema demográfico se arreglaría solo”.

Otro de sus argumentos era que ninguna mujer desearía tener hijos con un hombre que considerara inferior, reforzando así su postura misógina.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.