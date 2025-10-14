Avianca amplía sus operaciones en Argentina

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Avianca anunció una expansión en Argentina con el aumento de vuelos desde Buenos Aires a Bogotá, que pasarán de 17 a 21 frecuencias semanales a partir de noviembre. Esta decisión responde a un crecimiento del 64% en pasajeros respecto al año anterior, según indicó David Alemán, director de Ventas de la aerolínea para Colombia y Sudamérica.

Avianca también reveló un plan de inversión global de 800 millones de dólares para 2025, que incluirá la incorporación de seis nuevos aviones, la apertura de 13 nuevas rutas internacionales, y la renovación de su clase ejecutiva y salas VIP. Actualmente, la aerolínea opera más de 80 destinos en 25 países, con vuelos directos a Madrid, Barcelona, París y Londres.

En Argentina, la aerolínea ha transportado más de 421,000 pasajeros entre enero y agosto de 2025, casi el doble que en el mismo período del año pasado, posicionándose como la quinta aerolínea en el mercado internacional regional, detrás de Latam, Aerolíneas Argentinas, Gol y JetSmart.

Una de las principales novedades es la ruta directa Córdoba-Bogotá, inaugurada a mediados de año y muy bien recibida por los viajeros, convirtiéndose en la única conexión sin escalas entre ambas ciudades. Esta ruta ha facilitado el acceso a destinos en el Caribe, Estados Unidos y Europa a través de Colombia.

Avianca también ha solicitado autorizaciones para nuevos vuelos desde Mendoza y Rosario, lo que ampliará su presencia en el interior del país. Alemán destacó que Argentina es un mercado estratégico y que la aerolínea observa continuamente su desarrollo.

Con más de 140 opciones de conexión desde su hub en Medellín, Avianca se posiciona como una de las aerolíneas más relevantes en América, reforzando su compromiso con el turismo argentino.