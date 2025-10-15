Santa Fe presentó los avances de obras para Odesur ante los comités olímpicos

El avance de trabajos en las diez obras de infraestructura deportiva y en las tres villas olímpicas fue presentado por Santa Fe el pasado fin de semana en el marco en la Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) que se realizó en Santiago de Chile.

La próxima edición de los Juegos Odesur tendrán por escenario la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre del año próximo donde se espera la presencia de más de 4.000 atletas para participar en la competencia de 43 deportes.

La delegación santafesino en Santiago fue encabezada por Julián Galdeano, coordinador general del comité organizador que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.

Santa Fe tiene previsto realizar una inversión de U$S 59.857.440 en infraestructura deportiva con trabajos que están en marcha en las tres ciudades sedes: Rosario, Rafaela y Santa Fe. Ante sus pares de otras países, Galdeano mostró los trabajos en marcha en cada uno de los puntos, precisó detalles de los avances e incluso con las respectivas empresas constructoras a las que le fueron adjudicadas las licitaciones.

De acuerdo al informe, en términos de porcentajes más avanzados está el Centro Deportivo de Tiro que se levanta en la ciudad de Recreo. Los avances marcados por Galdeano en Chile dieron cuenta que ya se realizó el 33% de la obra iniciada el 5 de mayo último y debe estar terminada en la misma fecha del 2026.

En la zona sur de la capital provincial los trabajos están en la reparación integral de la pista de atletismo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo más la construcción de tribunas y aledaño comenzó la construcción del estadio multipropósito con un avance del 8% y que tiene fecha de final en julio venidero.

En Rosario, se están levantando el Centro Acuático provincial, el microestadio del Parque Independencia y el Multiespacio Arena. En Rafaela, las obras son el nuevo velódromo, el llamado microestadio de distrito joven y este jueves será licitado un área deportiva para skate y BMX.

El informe expuesto por Galdeano en Chile se conformó de imágenes con la marcha de trabajos en cada obra pero también las maquetas finales de cada estadio y la fecha prevista de finalización.

Además, dio cuenta de avances en la construcción de las llamadas villas suramericanas que en el caso de esta capital se realiza en barrio La Esmeralda, tarea que será acompañada de la conectividad con las zonas de competencia para un rápido desplazamiento de atletas y acompañantes.

De acuerdo a la programación, en Rosario competirán 25 deportes; 13 en Santa Fe, entre ellas el tiro en Recreo y en Rafaela serán 4 los deportes.

En Santiago, durante la asamblea, se resolvió que la edición de los juegos siguiente a Santa Fe será Asunción del Paraguay.

Para noviembre, están previstas actividades en Santa Fe, entre ellas el lanzamiento oficial en las sedes Santa Fe y Rafaela.

Otro recorrido de Pullaro por el norte

El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia estuvieron en el departamento General Obligado, donde presenciaron la llegada de un nuevo mamógrafo al Hospital Samco "Dr. Esteban Galmarini" y visitaron las 15 nuevas viviendas sociales que se construyeron en Villa Ocampo. También, recorrieron la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 32 y la renovación del Centro de Salud en Villa Ana.

"Estas obras son estratégicas para poder desarrollar a esta región y darle mayores niveles de igualdad", señaló Pullaro.

Destacó que se hacen obras en "un momento en que en Argentina se discute que la obra pública es corrupción. En Santa Fe mostramos que en la obra pública hay transparencia, eficiencia, trabajo y desarrollo". Valoró que "el Gobierno de Santa Fe tiene sobre su base la generación de empleo como elemento fundamental de la transformación de la provincia, porque de nada valdría volcar recursos para que no puedan traer crecimiento económico".

"Santa Fe invirtió 500 millones de dólares en obra pública el año pasado y este año 1.500 millones de dólares", subrayó el mandatario. Y recordó que "en el momento que más invirtió la provincia de Santa Fe fue en el año 2017, 500 millones de dólares. Nosotros estamos triplicando este año y lo hacemos con recursos propios", a la vez que aseguró "vamos a seguir trabajando para generar empleo y crecimiento económico con el objetivo de dar dignidad a cada vecino de la provincia".

Pavimentación de la Ruta 32

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 32, desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 31 en el Pje. de Tres Bocas hasta la intersección con la calle 25 de Mayo de la localidad de Villa Ana, constó de 22 km pavimentados, alcantarillas nuevas, señalización y seguridad, con una inversión total de casi $ 26.000 millones. "La obra está pensada para conectar la cuña boscosa con el puerto de Villa Ocampo", aseguró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, e incluyó el acceso al Hospital de Villa Ana.

El Centro de Salud Villa Ana se encuentra ubicado en el predio del Hospital Dr. Bartolomé B. Parma y fue intervenido por el Gobierno de la Provincia con el objetivo de dar respuesta a problemas como filtraciones en cubiertas, fisuras en muros y pisos, y deterioro generalizado. "Estos lugares tienen que ser dignos, tienen que ser espacios donde los trabajadores y los usuarios tengan las comodidades que corresponden", señaló la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.