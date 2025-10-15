La Puerta: un refugio natural en Catamarca

A 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca se encuentra La Puerta, un destino que combina descanso y naturaleza, ideal para visitarlo en cualquier época del año. Este pintoresco pueblo del departamento Ambato ofrece un ambiente único, situado a 870 metros sobre el nivel del mar, al pie de la sierra de Ambato.

La localidad, dividida por el Río del Valle, presenta dos zonas principales: La Puerta Banda Norte, que alberga la plaza central, la iglesia y la municipalidad, y La Puerta Banda Sud, conocida por su paisaje agreste y sus senderos junto al Río Ambato.

La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 16 ha potenciado su atractivo turístico, facilitando el acceso desde El Rodeo y promoviendo el crecimiento de opciones de hospedaje, gastronomía y actividades al aire libre en este entorno natural.

Cómo llegar a La Puerta

Desde Buenos Aires, La Puerta se alcanza tras un recorrido de aproximadamente 1.132 kilómetros en vehículo, lo que representa cerca de 11 horas de viaje. Se recomienda inicialmente seguir la RN 9, luego la RN 60 y finalmente la RN 38. Desde San Fernando del Valle, se toma la Ruta Provincial 1 hacia el norte durante 36 kilómetros. También se puede acceder desde El Rodeo por la Ruta Provincial 16, que suma 12 kilómetros adicionales.

Actividades en La Puerta

Entre las actividades disponibles, se destacan:

Senderismo: Recorridos por los cerros y senderos del área.

Ciclismo: Rutas que permiten explorar la belleza natural.

Paseos Rurales: Conexión con la vida campestre.

Los visitantes también pueden disfrutar de la historia y patrimonio cultural del lugar, que incluye arquitectura colonial, una iglesia centenaria y festividades locales que celebran las tradiciones de la región.