Ataque armado a Juan Manuel Urtubey: conmoción en Salta y preocupación por la violencia política

Juan Manuel Urtubey denunció haber sido atacado a balazos mientras viajaba por la Ruta 5 en Salta.

El dirigente se encontraba en plena campaña rumbo a las legislativas del 26 de octubre.

No hubo heridos, aunque el vehículo recibió varios impactos de bala.

El exgobernador calificó el hecho como un “atentado” y pidió una investigación urgente.

La Policía y la Fiscalía de Orán investigan si fue un ataque planificado o un intento de robo.

El episodio generó repudio y preocupación por el aumento de la violencia política en la región.

El ex gobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, denunció haber sido víctima de un ataque armado mientras se trasladaba por la Ruta Nacional 5, en el norte de la provincia. El hecho ocurrió cuando el dirigente viajaba desde Orán hacia General Pizarro, en el marco de su campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Según confirmaron fuentes cercanas, el vehículo en el que se encontraba —una camioneta Toyota Hilux— recibió disparos durante el trayecto, aunque afortunadamente nadie resultó herido.

Fue el propio Urtubey quien, horas después, confirmó el episodio a través de sus redes sociales, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores. “Gracias por todos los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien”, publicó el exmandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

El exgobernador definió el episodio como un “atentado” y reclamó el pronto esclarecimiento de los hechos. “Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos del atentado que sufrimos. Hasta la madrugada se realizaron las pericias, que son el punto de partida de la investigación”, explicó, al tiempo que subrayó la gravedad del suceso.

Con tono firme, Urtubey recordó que en sus cuatro décadas de actividad política jamás había atravesado una situación similar. “En 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás”, expresó, marcando la excepcionalidad del hecho y el impacto emocional que le produjo.

A pesar del ataque, el dirigente peronista aseguró que no detendrá su recorrido por la provincia ni suspenderá los actos proselitistas. “Nada hará que me corra del camino ni que deje de lado mis convicciones. Mientras tanto sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas”, escribió en otro mensaje.

La Policía de Salta y la Fiscalía de Orán iniciaron las investigaciones para determinar si se trató de un ataque planificado o de un intento de robo al azar. Hasta el momento, no se difundieron resultados de las pericias balísticas ni de los relevamientos en el lugar del hecho, aunque las autoridades confirmaron que se tomaron declaraciones a testigos y se analizan cámaras de seguridad cercanas.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial informaron que se dispuso un refuerzo en la custodia de Urtubey y su equipo de campaña, en tanto crece la preocupación por el nivel de violencia que empieza a atravesar la escena política en plena recta final hacia las elecciones legislativas. El hecho generó además expresiones de solidaridad desde distintos sectores, incluso desde espacios opositores, que coincidieron en reclamar una investigación rápida y transparente.

El gobernador salteño, Emiliano Durand, expresó su repudio al ataque y afirmó que el Ejecutivo provincial “pondrá todos los recursos necesarios para esclarecer el hecho y garantizar la seguridad de todos los candidatos”. Desde el oficialismo nacional también hubo manifestaciones de preocupación, aunque hasta el momento no se anunciaron medidas concretas a nivel federal.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en las rutas del norte argentino, donde en los últimos meses se multiplicaron los reportes de asaltos y hechos violentos, y también sobre la crispación política que atraviesa el país en un clima electoral cargado de tensiones.

Mientras tanto, Urtubey intenta mantener el ritmo de su campaña, apelando a un mensaje de fortaleza y serenidad. “No van a intimidarme. Este proyecto se construye desde la paz y el trabajo, no desde el miedo”, afirmó, en una frase que resonó como una señal de continuidad política en medio de la conmoción.