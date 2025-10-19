Milei reforzó su campaña en el norte con actos en Santiago del Estero y Tucumán y un llamado a “elegir entre libertad o barbarie”

Milei encabezó actos en Santiago del Estero y Tucumán a días de las elecciones.

En Santiago, pidió “elegir entre la libertad o la esclavitud” y apuntó al kirchnerismo.

La visita a Tucumán incluyó incidentes menores entre militantes y opositores.

Los libertarios enfrentan escenarios electorales adversos en ambas provincias.

Federico Pelli, exoficial del Ejército, es la apuesta libertaria en Tucumán.

Milei busca reforzar el mensaje de orden y transformación en el interior del país.

En la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei llevó su mensaje libertario al norte argentino con una doble escala en Santiago del Estero y Tucumán, dos provincias donde La Libertad Avanza busca consolidar presencia ante un panorama electoral adverso. La jornada, marcada por discursos encendidos, caravanas y un breve incidente entre militantes y opositores, combinó el tono épico de campaña con el despliegue de seguridad propio de un tramo final electoral tenso.

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad”, exclamó Milei durante el acto central en Santiago del Estero, donde fue recibido por una multitud frente a los candidatos locales Laura Godoy (diputada nacional) y Tomás Figueroa (Senado). Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario apeló al electorado con una consigna binaria: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”.

Desde el escenario montado en la capital santiagueña, Milei también aprovechó para redoblar sus críticas contra el kirchnerismo: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, nosotros nos respetan en el mundo”. La frase, celebrada por sus simpatizantes, reavivó el tono confrontativo que caracteriza sus intervenciones públicas.

La visita al norte tiene una lectura política clara: Santiago del Estero y Tucumán son dos distritos difíciles para el oficialismo libertario, donde los liderazgos locales mantienen una fuerte estructura territorial. En Santiago, los libertarios acusan al gobernador Gerardo Zamora de dividir al peronismo para quedarse con los tres senadores nacionales que se renuevan este año. Además de los comicios nacionales, la provincia elige gobernador, vicegobernador, diputados, senadores provinciales y 163 comisionados municipales, una combinación que vuelve especialmente compleja la disputa.

Tras su paso por Santiago, Milei aterrizó cerca del mediodía en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán. Su presencia en Yerba Buena, uno de los municipios más prósperos de la provincia, estuvo acompañada por el candidato a diputado Federico Pelli, un empresario y exoficial del Ejército que debuta en política. Según medios locales, Pelli busca proyectar una imagen de gestión y disciplina, apuntando al electorado independiente.

La actividad en Tucumán, sin embargo, se vio parcialmente alterada por un episodio de tensión. Un grupo de entre 30 y 40 manifestantes —docentes, jubilados y militantes universitarios— se concentró con pancartas que decían “Fuera Milei” y “Milei basura, vos sos la dictadura”. La situación derivó en empujones con simpatizantes libertarios, y la Policía debió intervenir para dispersar a los grupos y restablecer el orden. Hubo dos detenidos, aunque sin heridos ni incidentes mayores.

Lejos de frenar el acto, Milei continuó su recorrido en una camioneta, saludando a los militantes que se agolpaban sobre la avenida Aconquija. “Es una alegría estar en la tierra del padre de la Constitución, Juan Bautista Alberdi”, gritó con un megáfono ante los cánticos de “¡Presidente!” y “¡Libertad!”. En su breve discurso, volvió a apelar a la épica libertaria: “Este 26 elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas. Nunca dije que iba a ser fácil, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”.

El contacto del mandatario con la militancia duró apenas diez minutos. Luego de firmar libros, sacarse fotos y conversar brevemente con los candidatos locales, Milei partió hacia el aeropuerto para regresar a Buenos Aires.

Con el norte como último escenario antes del cierre formal de campaña, el Presidente intenta consolidar la idea de un país en transformación bajo su conducción. En un contexto donde el descontento social y la inflación aún pesan, Milei busca convertir su discurso de “orden y libertad” en un mensaje federal capaz de penetrar incluso en los bastiones peronistas.