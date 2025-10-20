Las pymes de biodiesel bloquean la nueva ley que impulsan Pullaro y Llaryora porque dicen que beneficia a las agroexportadoras

Una grieta entre las provincias productoras de biocombustibles empantanó el tratamiento de una nueva ley para el sector. Desde la Cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores advirtieron que el texto que se quiere aprobar beneficia a las agroexportadoras.

La legislación que permitió el desarrollo del sector preveía un porcentaje obligatorio de corte para las naftas y le resguardaba el mercado interno para las pequeñas y medianas empresas mientras que la producción de las grandes cerealeras se exportaba.

Ahora, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles -CEPREB- dijeron que el proyecto les da luz verde a las agroexportadoras para competir en el mercado interno además que beneficia a las factorías instaladas en Santa Fe.

La industria de los biocombustibles produce bioetanol para mezclar con gasoil de la destilación de la caña de azúcar y el maíz y el biodiesel que se fabrica a partir del aceite de soja y sirve para mezclar con nafta. Desde la Cepreb denuncian que Córdoba y Tucumán redactaron los capítulos para el bioetanol y los santafesinos los del biodiesel.

De esta manera, las provincias que componen la Liga Bioenergética redactaron una ley a medida, dicen desde la Cámara. El texto ingresó hace un año en la Cámara Baja por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez del bloque de Pichetto y ahora se puede empantanar en el Senado.

En la Cámara que representa a las pymes de provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos le reprochan a Pullaro y Llaryora de haber impulsado una ley que beneficia solamente a sus provincias.

El director de Cepreb, Federico Martelli, habló con LPO tras su exposición en la Comisión donde explicó que la nueva ley les reduce el mercado a las pymes en más de 300 mil toneladas poniendo al sector al borde del colapso al permitir que las agroexportadoras se metan en el mercado interno.

Además, dicen en la Cámara, el sistema de licitación que contempla la nueva ley beneficia a las pymes de Santa Fe que son las que se encuentran más cerca de los puertos y que pueden ofrecer mejores precios y tener menos costos logísticos.

Uno de los motores de la primera ley era que alentaba la instalación de plantas de biocombustibles en el interior profundo que la reglamentación le garantizaba un piso del mercado y permitía el desarrollo industrial en zonas agrícolas.

Si bien las grandes cerealeras nunca quisieron perderse el mercado interno, las exportaciones del biocombustible argentino se derrumbó y en Europa y Estados Unidos tienen denuncias de dumping porque las cerealeras compraban la soja para hacer el bio con el 35% más barato por las retenciones y vendían en el exterior el producto final sin pagar retenciones lo que le permitía tirar el precio al piso.

En Santa Fe, el diputado provincial socialista Joaquín "Popi" Blanco alentó la aprobación de la ley: "el sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador", sostuvo describiendo la situación asfixiante para la industria.

En la Cámara coinciden en el pronóstico pero advierten que la nueva ley si bien aumenta el corte obligatorio no beneficia a todo el sector sino a las plantas santafesinas, a las pequeñas y medianas como a las agroexportadoras que se concentran en orillas del Paraná.

