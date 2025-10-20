Franco Casasola: “Pullaro lleva un año persiguiéndonos por rechazar la suba de la edad jubilatoria”

En el marco de cumplirse un año de la detención de trabajadores docentes, estatales, y municipales que protestaban contra la reforma previsional del gobernador Maximiliano Pullaro, continúan las causas judiciales y las graves violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores.

El referente y delegado docente Franco Casasola señaló que la situación judicial que enfrentan él y sus compañeros es un intento de amedrentamiento: "Se cumple un año de nuestra detención por protestar contra la reforma previsional que el gobernador Pullaro aprobó con represión. Es una reforma que implicó aumentar la edad jubilatoria a las mujeres y elevar los aportes; son los mismos métodos y la misma política de Milei hacia los jubilados”.

Casasola agregó que a la detención y los violentos allanamientos le siguió “una causa que ya tiene un año y hoy sigue, porque seguimos imputados. Y con un antecedente terrible, que es que la Justicia solicita a la empresa Meta las contraseñas de los celulares, las contraseñas de las redes sociales del sindicato, violando la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre el derecho a la legítima representación de las organizaciones sociales que velan por sus derechos. Además ahora amenazan con quitar las matrículas a nuestras abogadas. Exigimos el cierre inmediato de las causas y el cese de la persecución a quienes ejercimos nuestro derecho constitucional a la protesta social en defensa de nuestros derechos laborales y previsionales”.