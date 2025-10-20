Milei: “Somos los únicos que hemos logrado disminuir la inflación y reducir la pobreza y la indigencia"

El presidente Javier Milei llegó este sábado a Tucumán y dialogó con la prensa independiente al arribar al Hotel Catalinas. En la entrevista, Milei destacó los logros de su administración en economía y bienestar social, señalando: “Somos los únicos que hemos logrado disminuir la inflación y reducir la pobreza y la indigencia. A través de las ideas de la libertad, haremos grande a Argentina nuevamente”.

Sus declaraciones se viralizaron en las redes sociales, donde muchos aplaudieron su decisión de hablar con un medio que defiende sus principios en contraste con el relato kirchnerista.

El ambiente durante la jornada fue emocionante. Desde el Hotel Catalinas hasta la avenida Aconquija, una multitud recibió al mandatario con banderas argentinas y consignas a favor del ajuste y la libertad. Milei recorrió Yerba Buena en una camioneta, acompañado de su hermana, Karina Milei, y los candidatos locales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. "Sigamos adelante. No bajemos los brazos, hagamos que nuestro esfuerzo valga la pena", arengó el presidente ante la fervorosa multitud.

Un pequeño grupo de militantes kirchneristas intentó acercarse con pancartas, pero la Policía de Infantería dispersó rápidamente la situación, deteniendo a uno de los manifestantes por resistencia a la autoridad.

Los organizadores calificaron la convocatoria como “una de las más numerosas en la historia política de Tucumán”. Redes sociales se inundaron con videos de la entrevista exclusiva y del canto “Tira piedras kuka tira piedras”, junto con mensajes de respaldo a Milei y su agenda gubernamental.