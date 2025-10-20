Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su ex suegra, dejó la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en medio de un gran operativo de seguridad, para ser trasladado a la ciudad de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

El fundador de “Varones Unidos” permanecía alojado en el penal entrerriano debido a que también fue imputado por el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad cordobés, Laurta llegará a las 9.45 de la mañana de este lunes a la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba. A su arribo, estarán presente el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Luego, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Aunque aún no se logró identificar el cuerpo hallado en la zona de Puerto Yarué, los investigadores no dudan que se trata de Palacio. Mientras se esperan los resultados de un ADN realizado para confirmar su identidad, se realizan rastrillajes en busca de la cabeza, brazos y piernas de la víctima.

Indignantes declaraciones

Aunque Laurta se negó a declarar, en cada uno de sus traslados vociferó indigentes frases a la prensa para justificar el doble femicidio y el homicidio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta el jueves, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia.

Un día antes, mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, aseguró: “Todo fue por justicia”.

La investigación

La causa sumó un nuevo video. Se trata de un viaje en colectivo que hizo el presunto femicida una semana antes de los crímenes. Para los investigadores, en ese momento ya estaba dando los primeros pasos de su plan.

La grabación, a la que accedió Infobae, fue tomada por una cámara de seguridad del vehículo. Data del sábado 4 de octubre, el fin de semana anterior a que se descubrieran los cuerpos de su expareja y su ex suegra en una casa del barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital.

Según la reconstrucción de la Justicia, para ese momento el ciudadano uruguayo ya había puesto en marcha su idea criminal: a principios de octubre, cruzó de la ciudad de Salto a la Argentina y arribó a cercanías de la localidad costera de Puerto Yeruá, donde hay apenas unos 800 metros de distancia entre ambas costas. Luego, escondió la canoa en un monte y se fue en micro hasta Concordia.

Justamente, ese colectivo es el que registró la imagen que ahora investiga la Justicia. En dicha ciudad entrerriana, según consta en el expediente, Laurta se alojó en un hotel y se contactó con el remisero Martín Palacio, quien ya lo había transportado en, al menos, cuatro ocasiones anteriores. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela. Una distancia que en colectivo cuesta unos 55 mil pesos.

El viaje en cuestión lo realizó a fines de la semana siguiente, cuando comenzó la recta final de su plan macabro para asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba y luego secuestrar a su hijo de 5 años.

El martes 7 de octubre, cerca de las 20 horas, una cámara de seguridad grabó al sospechoso llegando con un bolso de mano y una mochila negra al Toyota Corolla Blanco de Palacio. Se saludaron con un beso y arrancaron.

Sin embargo, cerca de mitad de camino, el vehículo cambió el sentido de su trayecto y se fue hasta la altura de la localidad de Estancia Grande. Allí se desvió y tomó un camino de ripio hacia el oeste hasta la altura de Estación Yeruá.



Luego el auto tomó otro desvío hasta la zona de General Campos, a 35 km de Concordia, donde se incorporó a la Ruta 18. Las compañías telefónicas informaron que a las 23 horas y en ese lugar los dos celulares que usaba el chofer Palacio dejaron de funcionar. Laurta lo había traicionado.

A las 3 de la mañana del 8 de octubre, el Corolla blanco ingresó en una estación de servicio ubicada en la localidad del San Salvador, a 15 kilómetros de General Campos. Ahí, un playero declaró que vio que el sospechoso uruguayo iba solo en el auto.

Los crímenes fueron descubiertos por las autoridades recién en la tarde del sábado, cuando la Policía ingresó a la casa de Giardina y Zamudio por el patio y vio los cadáveres. De inmediato, se activó el Alerta Sofía por el posible secuestro del menor.



El domingo 12 de octubre al mediodía, las autoridades de Seguridad de Entre Ríos se contactaron con sus pares de Córdoba para informar que el celular con característica de Uruguay que usaba Laurta había impactado en Gualeguaychú.

A las 14:02 de ese día, dos integrantes de la Policía de Entre Ríos entraron al Hotel Berlín, donde estaba el sospechoso y lo detuvieron. Estaba con el niño que quedó a resguardo de las autoridades de minoridad entrerrianas.

En el allanamiento que se realizó en la habitación que ocupaba el acusado del femicidio de Giardina y Zamudio se encontró la billetera de Palacio, el remisero desaparecido. Según el personal del hotel, el sospechoso había pedido un remis para dirigirse hacia la ciudad entrerriana de Colón.

