El nuevo cambio en Instagram que intenta proteger a los adolescentes del contenido dañino

Instagram acaba de anunciar cambios en la red social, con el propósito de proteger a los adolescentes del contenido potencialmente dañino. A partir de ahora (aunque en países seleccionados) las cuentas que pertenecen a menores de 18 años solo verán contenido con clasificación PG-13 que excluye publicaciones marcadas con desnudez sexual, consumo de drogas y violencia, entre otras temáticas.

Esa configuración se aplica por defecto y los menores no podrán cambiarla sin la aprobación de sus padres. Cabe recordar que la red social admite a usuarios a partir de los 13 años.

Instagram: más restricciones en las cuentas de los menores

Meta, que es dueño de la red social, también agrega un filtro más estricto para las publicaciones, denominado “Contenido limitado”. En la práctica, impide que los adolescentes vean y publiquen comentarios en publicaciones que tengan esa opción activada.

Además, se anunció que a partir de 2026 se aplicarán restricciones en los chats que los usuarios menores de edad pueden tener con los bots de Inteligencia Artificial, también al tener activada la opción “Contenido limitado”. Siguiendo a TechCrunch, esta es una reacción a las demandas que los desarrolladores de IA, entre ellos OpenAI, recibieron por supuestamente dañar a adolescentes e involucrarlos en conversaciones no recomendadas para su edad.

Entre otros cambios en Instagram, no se permitirá que los adolescentes sigan cuentas que compartan contenido inapropiado. En caso de seguirlas, no podrán ver su contenido ni interactuar con ellas, y viceversa. La compañía también está eliminando estas cuentas de las recomendaciones, lo que dificulta su aparición en las búsquedas.

Esta movida es una intensificación de las medidas que Instagram ya tomó para proteger a los usuarios más jóvenes, luego de numerosas críticas que recibió por parte de padres y especialistas en seguridad infantil. Por ejemplo, Meta ya impide que las cuentas de adolescentes encuentren contenido relacionado con trastornos alimenticios y autolesiones. Recientemente, sus Cuentas para Adolescentes se lanzaron a nivel global, también en Facebook.

Ahora, Instagram también bloquea términos como “alcohol” y afirma que se asegura de que los adolescentes no encuentren contenido en estas categorías escribiendo mal (intencionalmente) las palabras en las búsquedas.

En este camino, una de las claves es el correcto etiquetado de los contenidos. Al respecto, la firma con sede central en Palo Alto informó que prueba nuevos métodos para que los padres marquen publicaciones que no deberían recomendarse a los chicos, que serán revisadas por un equipo de la empresa.

De acuerdo a la fuente, estos cambios en la seguridad de Instagram se aplican en primera instancia en Estados Unidos, Canadá y Australia, con el plan de que lleguen al resto de los países el año que viene.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.