El libertario Agustín Pellegrini es quien más creció y hoy estaría al tope en las encuestas

Por Juan Palos

En las últimas semanas, el crecimiento del candidato libertario Agustín Pellegrini ha sido notable, especialmente con la inminente llegada de Javier Milei para cerrar su campaña. Esta presencia podría dar un impulso significativo a Pellegrini, posicionándolo como un potencial vencedor en las elecciones del domingo. La creciente preocupación por un posible triunfo de la kirchnerista Caren Tepp ha favorecido la candidatura libertaria, relegando a la vicegobernadora Gisela Scaglia, según las encuestas.

Este panorama dividido en tercios puede beneficiarle, ya que, en cuestión de semanas, Pellegrini ha pasado de ser el tercero cómodo a ser un contendiente sorpresivo.

El contexto electoral en Santa Fe se presenta una vez más como un escenario en tercios, con un equilibrio palpable entre las tres fuerzas principales que disputan las nueve bancas de diputados. El peronismo, tras atravesar momentos de debilidad, ha logrado reposicionarse con Caren Tepp, una figura atípica que proviene de Ciudad Futura, un partido que nació en entornos universitarios y territoriales. Esta novedad puede ser un factor que atraiga a un electorado cansado de opciones tradicionales.

Sin embargo, la pugna más intensa se encuentra entre los libertarios y la agrupación Provincias Unidas, que buscan captar a un electorado con intereses similares pero que difieren en enfoques y propuestas. La estrategia de los libertarios ha consistido en capitalizar la imagen del gobierno de Milei más que en presentar un candidato con gran reconocimiento público. Por ello, han designado a Pellegrini, un joven de 25 años, como su candidato, apostando por su lealtad y un perfil que minimiza el riesgo de fracturas internas, tras un periodo de tensiones en su bloque.

Las encuestas indican que La Libertad Avanza (LLA) ha crecido de manera notable, principalmente por el miedo a que gane una candidata kirchnerista. Al parecer, el electorado santafesino ha optado por un 'voto útil', más allá de las simpatías por Scaglia y el desconocimiento del candidato libertario. Todo indica que la gente elegirá al violeta, independientemente de quién sea su candidato.

En esta compleja dinámica, las diferencias regionales son cruciales. Mientras que los pueblos más pequeños tienden a rechazar el voto peronista y están dispuesto a confiar en el libertario y darle una oportunidad, principalmente por que existe mucho disgusto con Pullaro, las grandes ciudades, como Rosario, muestran una tendencia opuesta.

Los líderes de Provincias Unidas aún creen en la buena performance de Scaglia en el interior provincial, aunque el panorama en áreas urbanas clave sugiere que podría enfrentar una dura competencia contra Tepp, quien lidera las encuestas en Rosario.



Es esencial también considerar el impacto de la figura de Milei, donde su imagen positiva a nivel global en la provincia supera el 60%, su estrategia de cerrar la campaña en Rosario refleja la importancia de esta ciudad para su espacio político.

En resumen, las elecciones en Santa Fe se perfilan como un duelo complejo y lleno de matices. La fragmentación del voto y la búsqueda de nuevos referentes políticos son indicadores claros de un electorado en búsqueda de alternativas. A medida que se acercan las elecciones, la interrogante persiste: ¿podrá el libertario Pellegrini consolidar su crecimiento, o serán el peronismo y Provincias Unidas quienes finalmente marquen el rumbo del electorado?