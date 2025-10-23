Educación financiera: el cuco de los políticos

Lic. Lilián Koper

Hace unos días leíamos que la exministra de Educación de Santa Fe y actual legisladora, Claudia Balagué, criticaba que se hubiera aprobado la educación financiera en las escuelas.

Parece ser que la legisladora, en su ideología socialista, emparenta lo financiero a lo especulativo y contrario a los valores del trabajo y la producción. Me permito sugerirle a la legisladora que la primera que tiene que educarse en el tema es ella. Y siendo que está vinculada a la educación, me hace dudar profundamente de la capacidad que los educadores que están hoy frente a un aula puedan tener para abordar este tema.

Señora legisladora: la capacitación financiera tiene que ver con la vida misma de las personas. Por supuesto que un socialista está lejos de entender el significado de conceptos como tasa de interés, riesgo y tantos otros conceptos que hacen a la vida y trabajo de las personas. La capacitación financiera empodera a la gente contra la estafa de los gobiernos y permite que tengan herramientas para desarrollarse en sus trabajos, emprendimientos, decisiones de compra y administración de sus ingresos, por ejemplo, con menor probabilidad de fracasar.

El entendimiento del concepto de riesgo es tan potente que no sólo impacta en la capacidad de decisión financiera sino en la vida misma. Como excapacitadora de fuerzas de venta, muchas veces vi como las personas hacían un click en su cabeza al comenzar a entender sus propias vidas a través de la comprensión de algo tan simple como la existencia del riesgo.

Tuve el privilegio de ser educada en una escuela pública, donde en 7º grado ya manejábamos el cálculo de interés simple. Claro, demasiado lujo para los estándares actuales.

Si usted, Sra. Balagué, entiende que la educación financiera está asociada a las criptomonedas y que la especulación de los mercados es un antivalor, evidentemente, no entiende nada y debería llamarse al silencio. Y el Sr. Gobernador y el Ministro de Educación deberían preocuparse por el contenido