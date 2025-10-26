Los referentes políticos se preparan para votar y seguir los resultados de las legislativas

Javier Milei votará a las 11 en la UTN de Almagro.

Axel Kicillof sufragará a las 10.30 en La Plata.

Patricia Bullrich lo hará a las 14 en La Rural.

Diego Santilli votará temprano en Tigre.

La Libertad Avanza tendrá su búnker en el Hotel Libertador.

Fuerza Patria esperará los resultados en el Grand Brizo de La Plata.

Con el país en veda electoral y a horas de que se abran las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los principales dirigentes políticos confirmaron los lugares y horarios en los que emitirán su voto este domingo. A la par, cada fuerza política definió el búnker donde aguardará el desarrollo del escrutinio provisorio y los primeros resultados oficiales que marcarán el pulso de una jornada clave para el equilibrio parlamentario.

Dónde votarán Milei y los principales candidatos

El presidente Javier Milei votará a las 11 de la mañana en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Medrano 951, en el barrio porteño de Almagro. Será su primera participación electoral como jefe de Estado, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar su representación legislativa tras un año de gestión marcado por reformas, tensiones con los gobernadores y una fuerte polarización política.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sufragará a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en La Plata, donde también concentrará la atención política de la provincia más poblada del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad y candidata a senadora Patricia Bullrich lo hará a las 14 en el Auditorio de La Rural, en Palermo, mientras que el candidato a diputado nacional Diego Santilli votará más temprano, a las 9.30, en la Escuela EP N°11 de Tigre, en el barrio Los Troncos del Talar.

Entre los funcionarios libertarios, el jefe de Gabinete Guillermo Francos asistirá a las urnas a las 9 en el Edificio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, votará a las 11.30 en la Escuela República de Bolivia, en Barracas.

En el interior, el ministro del Interior, Sebastián Pareja, tiene previsto sufragar a las 12.30 en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora; y el vocero presidencial Manuel Adorni lo hará en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco, aunque su horario no fue confirmado.

En Mendoza, el ministro saliente de Defensa, Luis Petri, votará al mediodía en la Escuela N°4-084 Libertador Simón Bolívar, en San Martín. En tanto, en Entre Ríos, el diputado Joaquín Benegas Lynch lo hará a las 9.30 en la Escuela N°1 de La Paz, y el gobernador Rogelio Frigerio a las 10.30 en la Escuela Provincial Gregoria de San Martín, en Villa Paranacito.

La oposición también confirma su agenda

Del lado opositor, el senador Martín Lousteau votará a las 9.30 en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en Palermo; mientras que el diputado Cristian Ritondo lo hará a las 10 en el Colegio María de Guadalupe, en General Pacheco, partido de Tigre.

El exministro Jorge Taiana sufragará a las 10 en el Colegio María Santísima de la Luz, en Vicente López, y el legislador Itai Hagman, referente del kirchnerismo, a las 10.30 en la Escuela N°23 Canadá, en Parque Chacabuco.

Los búnkers y el clima de la noche electoral

Las distintas fuerzas políticas también definieron los lugares donde seguirán el escrutinio provisorio y los resultados oficiales. La Libertad Avanza (LLA) concentrará su búnker nacional en el Hotel Libertador, ubicado sobre Avenida Córdoba 690, en el centro porteño, donde se espera que Milei y sus principales colaboradores sigan el conteo y den sus primeras declaraciones tras conocerse los números iniciales.

Fuerza Patria, la coalición peronista que encabeza Kicillof, se reunirá en el Hotel Grand Brizo de La Plata, en Avenida 51 número 715, desde donde el gobernador bonaerense aguardará los resultados del distrito clave para su armado político.

Por su parte, el Frente de Izquierda concentrará su actividad en el Centro Laurak Bat, en Belgrano 1144, mientras que Ciudadanos Unidos lo hará en la sede del Comité Capital de la UCR, en Tucumán 1660, donde se espera la presencia de dirigentes radicales y del espacio que encabeza Lousteau. La Coalición Cívica, en tanto, instalará su centro de cómputos en la tradicional Confitería El Greco de Caballito, sobre Avenida Rivadavia 5353.

Con la logística definida, la atención política se centra ahora en la participación ciudadana y en el resultado de unas elecciones que podrían reconfigurar el mapa legislativo y determinar el margen de maniobra del Gobierno para el segundo tramo del mandato de Milei.