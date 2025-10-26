Votó Viotti y pidió que la gente concurra a cumplir con su obligación cívica

El intendente Leonardo Viotti votó y pidió a la gente que concurra masivamente a votar, que esa es la única manera de cambiar las cosas en democracia. En estas primeras horas de votación, se puede observar una concurrencia superior a anteriores elecciones. Viotti va esperar los resultados en el la casa Radical de calle Bolivar y adelantó que los resultados seguramente van a estar a una hora más temprana que en anteriores elecciones por el debút de la BUP.