En LLA es todo euforia. Santa fe sorprende. Rafaela también

Desde las filas de La Libertad Avanza se respira un marcado optimismo en cuanto al resultado a nivel nacional. La fuerza liderada por Javier Milei no solo confía en consolidar su caudal de votos a lo largo del país, sino que ya da por descontados triunfos en plazas clave y estratégicas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Mendoza figuran en la columna de victorias aseguradas según el análisis interno del partido.

Más allá de estos triunfos esperados, el foco de LLA está puesto en consolidar su poder en el corazón productivo del país. La expectativa es volver a ganar en Córdoba, una provincia que ya ha demostrado ser un fuerte bastión para la fuerza libertaria. A esto se suma la firme esperanza de imponerse en distritos importantes del litoral y el norte: Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

En Santa Fe se espera una derrota vergonzante de Pullaro con un cómodo tercer puesto. Pésima elección de Scaglia,