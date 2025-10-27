Ni Cariló ni Pinamar: la playa del “millón de pinos” que está a 4 horas de Buenos Aires, ideal para el verano

A solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón de la Costa Atlántica que parece sacado de un cuento: Costa del Este, conocida como “la playa del millón de pinos”. Este balneario es el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único donde el bosque y el mar se fusionan en una postal inolvidable.



Un entorno natural que invita a desconectarse

Las playas de Costa del Este son amplias, serenas y protegidas por dunas que mantienen su belleza intacta. Pero lo que realmente distingue a este destino es su imponente bosque, formado por miles de pinos, eucaliptos y otras especies que rodean la ciudad y crean un microclima especial.

Caminar por sus senderos de arena, perderse entre los árboles y escuchar el canto de las aves es parte de la experiencia. Liebres, zorros y una gran variedad de aves autóctonas pueden aparecer en cualquier paseo, al hacer que cada recorrido sea diferente.

Qué hacer en Costa del Este: actividades para todos los gustos

El mayor atractivo de Costa del Este es su entorno natural. Las caminatas por el bosque y los paseos por calles de arena son un clásico, pero hay mucho más para disfrutar.

Deportes acuáticos y relax en la playa: el mar invita a nadar, practicar surf o descansar bajo el sol.

Reserva Punta del Lago: un espacio privado con senderos para cabalgatas, avistaje de fauna y un spa con apart hotel de diseño bioclimático, ideal para quienes buscan una experiencia premium.

Cabalgatas organizadas: el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los pinos, una aventura imperdible para grandes y chicos.

Paseos históricos y culturales: la Estatua de Cristo, una imponente obra de mármol de Carrara de cinco metros, recibe a los visitantes en la rotonda de ingreso. Además, los restos del “Barco de la galleta” cuentan historias de naufragios y leyendas marítimas de la región.

Gastronomía y vida local: el encanto del centro

El centro de Costa del Este combina el encanto de pueblo con propuestas modernas. Hay restaurantes con cocina regional y platos gourmet, cafeterías acogedoras y panaderías artesanales que invitan a probar delicias locales. Además, el paseo comercial ofrece opciones para quienes buscan llevarse un recuerdo o simplemente disfrutar de una tarde diferente.

Cómo llegar a Costa del Este desde Buenos Aires

Llegar a Costa del Este es sencillo, tanto en auto como en micro.

En auto: salí desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores, seguí por la Ruta 63 y después tomá la Ruta 11 en dirección al Partido de La Costa. Costa del Este está en el kilómetro 333 de la Ruta 11, entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. El viaje dura alrededor de 4 horas.

En micro: hay servicios desde la Terminal de Retiro hasta Mar del Tuyú o San Bernardo. Desde ahí, podés llegar a Costa del Este en transporte local o taxi.

Recomendaciones para ir de vacaciones a Costa del Este

Disfrutá de la naturaleza: caminá por los senderos de arena y perdete entre los pinos y eucaliptos; escuchá el canto de las aves y disfrutá del microclima único del bosque.

Playa y deportes acuáticos: nadá, practicá surf o relajate bajo el sol en las playas amplias y tranquilas de Costa del Este.

Visita la Reserva Punta del Lago: cabalgatas, avistaje de fauna y spa en un entorno exclusivo para una experiencia premium.

Cabalgatas en el bosque: paseos diurnos o nocturnos con el Club Hípico del Bosque, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Recorré sitios históricos y culturales: conocé la Estatua de Cristo de mármol de Carrara y los restos del “Barco de la galleta”, cargados de historia y leyendas marítimas.

Gastronomía local: probá platos regionales y opciones gourmet en los restaurantes del centro; disfrutá de cafeterías y panaderías artesanales.

Compras y paseo comercial: llevate un recuerdo o disfrutá de la tarde recorriendo las tiendas del centro del pueblo.

Transporte fácil desde Buenos Aires: llegá en auto por Ruta 2, Ruta 63 y Ruta 11 en unas 4 horas, o en micro hasta Mar del Tuyú/San Bernardo y luego transporte local.

Ideal para todo tipo de viajeros: perfecto para familias, parejas o grupos de amigos que buscan desconectarse y combinar playa, bosque y actividades.

Conexión con la tranquilidad: aprovechá el entorno natural para descansar, desconectar del estrés urbano y reconectar con la naturaleza.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.