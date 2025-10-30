Termina el escrutinio definitivo: la secretaría electoral provincial descartó fraude y alertó sobre los mails falsos

Este jueves a la tarde culminará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas que se celebraron el domingo pasado. Se trata del recuento final de votos para ajustar los números oficiales que sacó cada una de las fuerzas en las elecciones. Pero además de eso, la Justicia Electoral analizará en Santa Fe el incremento de los votos nulos que hubo. Así lo hizo saber la secretaria electoral de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, quien además, descartó que el sistema electoral pueda promover el fraude y también alertó sobre la llegada de mails que son falsos y constituyen una estafa.

“Estamos con el escrutinio definitivo que culmina a la tarde y después de 48 horas, las urnas se pueden ver. Previamente a que se destruyan tenemos identificadas algunas en las que vamos a analizar si fue una cuestión de error de información o fue la voluntad del elector de anular el voto”, sostuvo sobre la sorprendente cantidad de votos nulos registrados, en diálogo con Radiópolis (Radio 2).







De acuerdo a los datos provisorios el 4,8% del padrón impugnó su voto, lo que lo ubica como la cuarta fuerza provincial con 86.605 adeptos. El análisis “nos sirve para las próximas elecciones, para saber si hubo un error de interpretación de las autoridades de mesa o bien, para poder capacitar mejor”, explicó.



Fraude

La legisladora libertaria Lilia Lemoine denunció fraude electoral en los comicios de Formosa y apuntó contra el gobernador peronista Gildo Insfrán, quien ostenta el poder hace casi 40 años. En este sentido, se le consultó a Gutiérrez sobre si existía la posibilidad de realizar una trampa en el conteo de votos. “Lo que se puede hacer es captación del voto, son algunas herramientas que se usan para inducir de una determinada manera, pero una vez que el elector ingresa al cuarto oscuro, se hace el escrutinio, no hay posibilidad de fraude”, rechazó.

“Los escrutinios provisorios se hacen con las autoridades de mesa y fiscales. Después, cualquier anomalía que nosotros advertimos cuando hacemos el escrutinio definitivo de ser necesario se abren urnas, se verifica que los actos volcados en las actas estén correctas y concuerden con la realidad de la urna”, completó.

“Hay una trazabilidad tal que es imposible hacer fraude en las urnas”, ratificó.

Estafa

Una estafa vía correo electrónico para engañar a las personas que no concurrieron a vota fue denunciada por la Cámara Nacional Electoral (CNE). El correo "[email protected]" es el que figura como emisor y la CNE informó que se trata de una cuenta falsa con el objetivo de robar datos de los dispositivos de los usuarios. Al respecto, la funcionaria santafesina manifestó: “No se están mandando mails, para saber si un elector no fue a votar se hace un escaneo de todos los padrones, estamos sabiendo quiénes están dentro del registro de infractores, todavía no culminamos”.

“Entonces –continuó– el único mail que vamos a mandar es, una vez que aquella persona que quiso justificar la no emisión del voto, nos deja sus datos y ahí se requiere un mail. Con ese mail nosotros le enviamos que ya fue justificada la no emisión del voto o se le va a requerir algún documental pero no se manda un mail de que se está en registro de infractores o que va a tener que pagar una multa”, aclaró.

Luego, añadió que “se va a tener que ingresar a la página de la cámara nacional electoral, en el registro de infractores, para saber si se está y ahí poder pagar la multa”. Y concluyó con una ratificación: “Así que, desde la justicia nacional electoral no se mandan mails”.

