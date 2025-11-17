Qué hará el gobierno de Santa Fe para compensar salarios según la inflación

El gobierno provincial anunciaría en las próximas horas el pago de una compensación salarial a agentes estatales y docentes para corregir el eventual desfasaje generado entre inflación y aumentos salariales concedidos. El tema fue analizado este fin de semana por funcionarios del Poder Ejecutivo después de conocerse la inflación provincial de octubre que se ubicó en el 2,7%.

De acuerdo con los cálculos del gobierno, el desajuste o distorsión que se debería corregir ronda el 3,75%. Ésa sería la diferencia a pagar, con un mínimo garantizado sobretodo para los sectores de menores ingresos.

La decisión de otorgar de manera automática la compensación había sido deslizada oportunamente por el gobernador. La confirmación del hecho implica “cumplir con la palabra empeñada”, como insistieron en destacar oportunamente tanto el mandatario provincial como otros funcionarios de la Casa Gris en el sentido de compensar las eventuales diferencias entre inflación y mejoras concedidas. Sin embargo, implica no reabrir la discusión paritaria tal como lo venían solicitando algunos sindicatos. Aún así, el gobierno tenía previsto algunos contactos informales con gremialistas para transmitir la decisión.

Lo dicho

“Habíamos dado nuestra palabra de que si la inflación le ganaba a los salarios, íbamos a recomponerlos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando tengamos la inflación de octubre. Cuando empeñamos la palabra, la cumplimos", había sostenido Maximiliano Pullaro consultado sobre un eventual desfasaje.

Previo al dato de octubre, los registros generados por el IPEC en el último trimestre mostraron una inflación del 1,9% en julio; del 1,6% en agosto y del 2,3% en septiembre.

En tanto, los aumentos concedidos durante el mismo período fueron del 1,5% en julio; idéntico porcentaje en agosto, uno por ciento en septiembre y uno por ciento para octubre.

Si bien de la sumatoria lineal se desprende una distorsión en detrimento de los salarios, era necesario evaluar el impacto de las sumas fijas no remunerativas y no bonificables que se otorgaron para asegurar un incremento mínimo garantizado que beneficie esencialmente a las categorías más bajas. Así, se garantizó un piso para la mejora de 40 mil pesos para el período julio – septiembre; y de 70.000 pesos netos de bolsillo para el tramo octubre – diciembre.

La inflación provincial de octubre se terminó ubicando por encima de la nacional, que había sido en el mismo período del 2,3%. De enero a la fecha, el acumulado en Santa Fe fue del 26,7% en tanto que la interanual – comparando octubre de 2025 con el mes pasado-, el registro se ubica en 32,5%.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.