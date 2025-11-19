El Gobierno Provincial Anuncia el Retorno de Billetera Santa Fe sin Subsidios Estatales

A casi dos años de gestión, el gobierno de Santa Fe ha decidido reactivar el programa Billetera Santa Fe, enfocado principalmente en el consumo en supermercados. Esta herramienta, que se implementó durante el mandato de Omar Perotti, fue revisada por la actual administración de Maximiliano Pullaro, debido a las objeciones sobre el elevado costo de subsidios estatales.

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Gustavo Rezzoaglio, detalló que los usuarios podrán acceder a un reintegro de hasta 20 mil pesos mensuales, de los cuales 10 mil serán aportados por los comercios y 10 mil por el Banco Santa Fe. "Esta herramienta es favorable tanto para los consumidores como para el comercio", afirmó.

Rezzoaglio subrayó que la gestión actual nunca desestimó la Billetera, y que su reactivación era necesaria para fomentar el consumo masivo en supermercados, además de otros comercios previamente involucrados, como corralones y gomerías.

Respecto a los subsidios, el funcionario confirmó que el Estado no aportará dinero en este nuevo formato. "El gobernador mencionó que no se podía subsidiar a nadie en el consumo, aun a quienes lo necesitan", precisó Rezzoaglio.

La reactivada Billetera Santa Fe será más segura y operativa que en su versión anterior. Según Rezzoaglio, ahora permite la incorporación de tarjetas de otros bancos, lo cual amplía sus funciones y mejora la experiencia del usuario.

Aunque no se establecerán restricciones para el uso de la herramienta, se desechan las críticas previas sobre el uso de Billetera por personas de alto poder adquisitivo. En este nuevo esquema, cualquier persona podrá acceder a la herramienta, pero sin subsidios estatales.

La provincia actuará como mediadora, instando a los comercios a sumarse al programa. "Estamos trabajando para que la Cámara de Supermercados de Santa Fe siga el ejemplo de Rosario", comentó. Actualmente, 51 supermercados ya participan del programa. Se espera que en los próximos días haya novedades sobre su implementación en la capital provincial.