Pullaro pidió al Gobierno nacional “ser justo” y cumplir con Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó en la localidad de Ceres de la 10ª edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental, celebrada este domingo por la tarde. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia; el senador Felipe Michlig; el diputado Marcelo González y la intendenta Alejandra Dupouy. En conferencia de prensa, luego del acto oficial, ante consultas de los medios, el mandatario provincial trazó un panorama sobre la relación con el Gobierno nacional, el alcance de las reformas que impulsa la Casa Rosada y las demandas que Santa Fe considera impostergables.

Pullaro sostuvo que la Provincia “ha acompañado y seguirá acompañando” las acciones promovidas por la Nación, entre ellas la reducción del déficit fiscal. Lo mismo con algunas iniciativas como la modernización laboral -“desde una mirada pyme”, subrayó-, la reforma impositiva, que debe ser coordinada con las provincias, y el endurecimiento de penas a través de modificaciones al Código Procesal Penal. Sin embargo, remarcó que ese respaldo debe ser correspondido. “Había cosas que corregir; Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el Gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No solo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien”, afirmó.

Infraestructura y deuda

El gobernador señaló que la defensa de los intereses provinciales dependerá en gran medida del trabajo parlamentario que se abra con el nuevo Congreso. En ese marco destacó la representación que tendrá Santa Fe: “Gisela Scaglia va a ser diputada nacional y va a defender a Santa Fe como no lo hemos tenido hasta ahora”.

La infraestructura vial fue uno de los puntos centrales de sus declaraciones. Pullaro describió el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y reclamó una respuesta urgente de la Nación. “Viniendo para aquí por la Ruta 34 decía que no podíamos seguir tolerando su estado. Es similar a la 33, la 11, la 178. La Nación tiene compromisos que debe cumplir”, subrayó. También recordó que Santa Fe mantiene un reclamo histórico por la deuda de la Caja de Jubilaciones y por fondos adeudados para obras. “No es contra este Gobierno: el Estado nacional siempre dejó de lado a Santa Fe”, sostuvo.

El gobernador aprovechó la ocasión para anticipar la inauguración del Hospital Regional Jaime Ferré en Rafaela, que se realizará este viernes. “Será el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina. Y es producto de un esfuerzo enorme de todos los santafesinos”, expresó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.