Senadores de Santa Fe reclaman reparaciones en la autovía a Córdoba

La Ruta Nacional 9, que une a la Ciudad de Buenos Aires con la Quiaca en el extremo norte del país, sufre los efectos de una decisión política tomada en un escritorio de la mencionada en primer término en el tramo santafesino entre la ciudad de Armstrong y el límite con la Provincia de Córdoba.

Así se desprende de una comunicación del Senado de la Provincia de Santa Fe, aprobada por unanimidad, que tiene como destinatario final al Gobierno Nacional al que se le "solicita la continuación de la obra de recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 entre las localidades de Armstrong y Tortugas, departamento Belgrano".

En ese tramo, lo provisorio se convirtió en permanente. Luce como si todo estuviera listo para completarse los trabajos de repavimentación, pero la empresa contratista que había iniciado sus labores en 2023 ha abandonado su obrador hace ya demasiado tiempo.

El texto fue impulsado por el senador radical por San Martín Pablo Verdecchia que explica en los fundamentos del texto que en 2023, la Dirección Nacional de Vialidad "puso en marcha obras viales sobre la Ruta Nacional N° 9 entre la ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe, y la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba".

Recuerda que se recurrió a un instrumento público denominado "Contrato de recuperación y mantenimiento (CReMa)" que "incluía fresado de deformaciones, bacheo profundo y puesta en condiciones de la calzada para posterior repavimentación de esta, entre otros". En otras palabras, se trata de quitar el pavimento en donde se encuentra en mal estado, para su reemplazo, lo que obliga a dejar sin esa protección a la vía hasta que se completen los trabajos.

"La empresa a cargo de la ejecución de las mejoras viales instaló un obrador en la localidad de Tortugas y se pusieron en marcha los trabajos. En el tramo que corresponde a mi departamento entre la zona oeste a la rotonda de intersección de RN N° 9 y RN N° 178, distrito Armstrong y el límite con la provincia de Córdoba distrito Tortugas, se concretaron algunos avances sobre las tareas previstas realizar, no obstante, los trabajos quedaron inconclusos", advierte el legislador.

"Desconozco el actual estado actual de ejecución de dicho contrato y puedo exponer que el obrador que mencionaba anteriormente fue desmantelado hace varios meses atrás", añade.

De inmediato describe en detalle la situación: "Problemática actual: 1) Tramo entre la intersección de RN N° 9 y RN N° 178 hasta el ingreso oeste de la ciudad de Armstrong: se realizó un fresado de la calzada que no fue repavimentado posteriormente, que expone notables signos de avance del deterioro y nula demarcación de los carriles y banquinas de la ruta producto del fresado mencionado anteriormente. 2) Salida este desde la ciudad de Armstrong, intersección de RN N° 9 y RP N° 15: dicho cruce es una la zona más comprometidas de todo el trayecto y que durante el periodo de tiempo mencionado en el antecedente no se ejecutó ningún trabajo; se observan pozos de gran profundidad, nula demarcación de los carriles, falta de protecciones en las dársenas y el sistema de iluminación de dicho cruce se encuentra fuera de servicio. 3) Tramo entre intersección de RN N° 9 y RP N° 15 y la comuna de Tortugas: sobre este trayecto se ejecutó el fresado sobre una gran extensión de este, y en algunas zonas también la repavimentación y demarcación, no obstante, existen tramos que quedaron solamente fresados y que exponen el avance de deterioro".

Frente a esta situación, "consideramos imprescindible que se articulen de manera urgente los medios necesarios para retomar y concluir las tareas de recuperación y mantenimiento de este tramo de la RN N° 9, cualquiera sea el marco, programa y/o instrumentos para hacer efectiva esta medida que garantiza la seguridad vial para los usuarios que la utilizan", subrayan los fundamentos.

