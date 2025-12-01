El ingreso de divisas del agro cayó fuerte por segundo mes consecutivo y sumó US$760 millones en noviembre

La agroindustria ingresó en noviembre US$760 millones, lo que representa 32% menos que las divisas que aportó el mes previo. Se trata de la segunda baja mensual consecutiva, ya que en octubre había aportado 84% menos que en septiembre, cuando rigieron las retenciones cero, una medida que el Gobierno tomó para intentar contener el dólar antes de las elecciones.



Los datos fueron informados por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Si se compara noviembre con el mismo mes de 2024, la reducción en el ingreso de dólares del campo llega a 62%. En el anteúltimo mes del año pasado, el sector había aportado US$1999 millones.

Desde Ciara-CEC destacaron que en los primeros once meses de 2025, los dólares del agro superaron los US$30.000 millones, un alza de 24% contra el mismo lapso de 2024.

“Noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior, derivados de la suspensión temporal de derechos de exportación. El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, remarcaron desde la cámara que preside Gustavo Idígoras.

El récord de septiembre por el esquema temporal de retenciones cero

En medio de la tensión financiera preelectoral, el lunes 22 de septiembre el Gobierno puso en marcha un esquema de quita total de retenciones hasta cubrir un cupo de US$7000 millones o hasta el 31 de diciembre, lo que ocurriera primero.

En ese momento, en apenas horas, la agroexportación anotó ventas por el cupo establecido por el Ejecutivo. Entre ese miércoles 24 y el martes 30, adelantó el 90% del ingreso de divisas comprometido.

Desde Ciara-CEC recordaron que “el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”.

Explicaron que la liquidación de divisas está relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

“La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días para la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, completaron.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.