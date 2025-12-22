“Lealtad sin matices”: el mensaje interno que ordena filas en el bloque libertario

La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en Diputados con 95 legisladores.

El oficialismo mostró cohesión en las votaciones y prioriza cerrar el año con leyes clave.

Bertie Benegas Lynch lanzó un mensaje de fuerte disciplina interna dentro del bloque.

El Presupuesto 2026 fue aprobado, pero sin su capítulo más controvertido.

La relación con aliados quedó tensionada tras desacuerdos con el PRO y bloques provinciales.

El Senado votará Presupuesto e Inocencia Fiscal el 26 de diciembre, en una instancia decisiva.

Con la mira puesta en el cierre del año parlamentario y en la definición de los proyectos clave del Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) atraviesa semanas decisivas en el Congreso. Tras la renovación legislativa, el oficialismo se consolidó como la primera minoría en la Cámara de Diputados con un bloque de 95 integrantes, una cifra que le permitió mostrarse compacto en su debut en sesión y proyectar un escenario de mayor protagonismo político. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no estuvo exento de tensiones internas y reacomodamientos estratégicos frente a aliados y opositores.

La sesión de la semana pasada fue leída puertas adentro como “muy positiva” para la conducción del bloque libertario. En todas las votaciones, LLA actuó de manera homogénea y logró avanzar con dos iniciativas centrales para el Ejecutivo: el Presupuesto 2026 y la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, además de sentar las bases para la discusión de la reforma del Régimen Penal Tributario. El objetivo político es claro: permitir que Javier Milei cierre el año con sus proyectos emblemáticos encaminados y, de ser posible, sancionados por el Senado antes de fin de diciembre.

No obstante, la jornada también dejó señales de advertencia hacia el interior del oficialismo. El mensaje más explícito llegó a través de redes sociales y tuvo como protagonista a Bertie Benegas Lynch, diputado libertario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En un intercambio público, el legislador fue tajante al vincular la pertenencia política y las aspiraciones personales al liderazgo de Milei. “Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él”, afirmó, y agregó una frase que resonó con fuerza en los pasillos del Congreso: “El que pretende carrera política fuera del plan de Milei, es un desagradecido y un imbécil”.

Las declaraciones fueron interpretadas como un intento de marcar disciplina interna en un bloque que, pese a su cohesión reciente, reúne perfiles diversos y expectativas a mediano plazo. La advertencia cobra especial relevancia de cara a 2027, cuando varios legisladores deberán renovar sus bancas y el armado electoral aún aparece como una incógnita.

En términos legislativos, el oficialismo debió aceptar límites. El Presupuesto 2026 fue aprobado en Diputados con 132 votos a favor y 97 en contra, pero el Gobierno no logró sancionar el capítulo 11, el más polémico del proyecto. Ese apartado incluía el artículo 75, que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, modificaba la movilidad de las asignaciones familiares y reducía el alcance del régimen de zona fría. Desde LLA relativizaron el revés y lo atribuyeron a cuestiones de redacción y de tiempos parlamentarios. “Se trabajará en modificaciones o en leyes particulares para conseguir los mismos objetivos”, deslizaron.

Horas más tarde, el oficialismo consiguió un nuevo triunfo con la aprobación de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que obtuvo 130 votos afirmativos y 107 negativos, reforzando la narrativa de ordenamiento tributario y alivio para los contribuyentes que impulsa la Casa Rosada.

El crecimiento libertario también obligó a recalibrar la relación con los aliados. El PRO se retiró de la sesión molesto por un acuerdo entre libertarios y peronistas para una banca en la Auditoría General de la Nación, mientras que varios bloques provinciales —neuquinos, tucumanos, catamarqueños, salteños y chaqueños— modificaron su postura en votaciones clave. Pese a ello, desde el oficialismo aseguraron que continuarán trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

En paralelo, La Libertad Avanza anunció un replanteo de su hoja de ruta. La reforma laboral, que inicialmente buscaba una media sanción inmediata, será postergada para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias en febrero. La prioridad ahora está puesta en asegurar la aprobación definitiva del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal.

El Senado ya fijó la fecha para el tratamiento de ambos proyectos: el viernes 26 de diciembre al mediodía. Será una prueba clave para medir hasta dónde llega la nueva fortaleza parlamentaria del oficialismo y si la cohesión exhibida en Diputados logra traducirse en resultados concretos en la Cámara alta.