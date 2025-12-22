Pullaro impulsa el uso de IA y la digitalización para un Estado más cercano

El gobernador Maximiliano Pullaro participó de un encuentro de trabajo con autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde realizó un balance de los primeros años de su gestión y expuso los lineamientos centrales del período que comienza. En ese marco, remarcó que el desafío principal es transformar el funcionamiento del Estado para que sea más ágil, eficiente y accesible para los ciudadanos.

Pullaro sostuvo que la desburocratización es una condición indispensable para mejorar la competitividad de la provincia. “El Estado no puede hacerle perder tiempo a la gente”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de revisar procesos, simplificar trámites y eliminar prácticas administrativas que alejan a los ciudadanos de las políticas públicas.

Uno de los pilares de esa transformación, explicó, será la incorporación de inteligencia artificial y herramientas digitales en la gestión pública. El mandatario aseguró que la tecnología permitirá optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios más rápidos y personalizados, sin perder de vista un modelo de cercanía con los vecinos.

Durante su exposición, el gobernador también repasó los resultados económicos de la gestión, destacando el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción del gasto estatal, así como la inversión en obra pública y educación. Según indicó, estos logros sientan las bases para avanzar ahora en una modernización profunda del Estado provincial.

Finalmente, Pullaro subrayó que la digitalización y la inteligencia artificial no son fines en sí mismos, sino herramientas para mejorar la calidad de vida. En ese sentido, insistió en que el rumbo elegido busca un Estado presente, eficiente y menos burocrático, capaz de responder con mayor rapidez a las demandas sociales y productivas de Santa Fe.

