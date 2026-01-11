Los desafíos futuros de Pullaro

Por Juan Palos

Pullaro se enfrenta a una encrucijada política de gran complejidad en su intento por mantenerse en el poder en Santa Fe. Este desafío no solo refleja las dinámicas internas de la política santafesina, sino que también pone de manifiesto el impacto del contexto nacional, donde el fenómeno libertario se ha consolidado de manera notable. La figura de Javier Milei, quien ha capturado la atención y el respaldo de una parte considerable de la población, sienta las bases de una nueva realidad en la que Pullaro debe navegar.

Pullaro, un radical de centro izquierda, ha construido su discurso y su modelo de gobierno sobre una serie de principios que distan del enfoque radical y confrontativo de Milei. A pesar de su origen político, es notable que sus políticas en materia de seguridad han adoptado una postura más alineada a la derecha del espectro político, lo que ha sido bien recibido por ciertos sectores de la población. Esta dualidad en su enfoque lo ha llevado a intentar adoptar una posición intermedia, buscando resonar tanto con los votantes moderados como con aquellos que demandan medidas de seguridad más estrictas.

Sin embargo, Santa Fe ha mostrado tendencias libertarias en las elecciones de 2025, lo que plantea un escenario desalentador para la reelección de Pullaro. En esta nueva era política, el electorado parece inclinarse hacia alternativas que prometen una ruptura con lo establecido, lo que ha dejado a Pullaro en una posición vulnerable. La reciente sanción de una nueva constitución que permite la reelección de gobernadores le brinda una oportunidad para luchar por la continuidad en el poder, pero los retos son considerables.

De modo estratégico, Pullaro ha comenzado a diagramar su camino hacia las elecciones de 2027, contemplando una serie de tácticas que le permitan distanciarse de la creciente influencia de Milei. Uno de sus mayores activos es la fragmentación del peronismo, donde la falta de unidad podría permitirle capitalizar los votos de aquellos que se sienten desilusionados con la dirección que ha tomado el partido. Además, el acercamiento a Omar Perotti, exgobernador que busca reponerse de un periodo difícil, podría ofrecerle a Pullaro una plataforma adicional de apoyo.

Sin embargo, la influencia de Milei en Santa Fe es fuerte. El presidente, con una retórica provocadora y un enfoque en la transformación económica, ha encontrado eco en muchas de las preocupaciones de los ciudadanos, especialmente en el contexto de crisis económica y descontento social. La posibilidad de que Milei se involucre activamente en la campaña electoral de Santa Fe, apoyando a candidatos libertarios, complica aún más el panorama para Pullaro.

Ante este escenario, Pullaro podría contemplar la estrategia de desdoblar las elecciones, buscando que la votación para gobernador se lleve a cabo en un momento separado de las elecciones nacionales. Esto podría proporcionarle un marco en el que intentar proyectar un mensaje propio, distanciándose de las connotaciones tanto de Milei como de un peronismo debilitado. No obstante, los libertarios están preparados para criticarlo, tachando su gobierno de estar “estancado en el pasado” y lleno de figuras vistas como “zurdos” que, según arguyen, han estado viviendo del Estado sin aportar a la transformación que el electorado clama.

Si bien Pullaro tiene en su favor una serie de condicionantes que podrían ayudarlo en su reelección, la tendencia libertaria en Santa Fe es un aspecto a tener en cuenta. Si tuviera que aventurar un pronóstico a dos años vista, lo más plausible es que la atmósfera política se dirija hacia una consolidación de este movimiento libertario, lo que podría resultar en la salida de Pullaro de la Casa Gris. La transformación que esta provincia ha estado viviendo y la afluencia de ideas libertarias reflejan un cambio generacional en la forma de entender y ejecutar la política que, de no ser abordado de manera efectiva por Pullaro, podría sellar su destino electoral.