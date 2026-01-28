La fuerte advertencia del papa León XIV sobre la relación entre los chatbots y las personas

El papa León XIV compartió nuevas consideraciones acerca del auge de la Inteligencia Artificial y de los riesgos asociados a su uso.



En un mensaje previo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de la Iglesia Católica, el sumo pontífice advirtió que los chatbots “demasiado afectuosos” ponen en jaque la privacidad de las personas, recomendó la implementación de un marco ético para proteger a los usuarios y manifestó su preocupación por la concentración de poder en un ámbito dominado por un “puñado de empresas”.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre los chatbots y el negocio de la IA?

“A medida que navegamos por fuentes de información, resulta cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos, bots o influencers virtuales", escribió el máximo representante de la Iglesia Católica.

En ese sentido, agregó: “Los chatbots excesivamente afectuosos, además de estar siempre presentes y disponibles, pueden convertirse en arquitectos ocultos de nuestros estados emocionales y, de esta manera, invadir y ocupar la intimidad de las personas”.

El comentario de León XIV —conocido por tener un mayor apego a la tecnología en relación a sus antecesores— no pasa desapercibido en una era en la que las conversaciones con entidades sintéticas han conseguido gran protagonismo y, en ciertos casos, conducido a situaciones problemáticas y riesgosas.

Tal como recuerda CNN, el sumo pontífice se reunió a fines del año pasado con la madre de Sewell Setzer, un adolescente que se suicidó tras interactuar con un chatbot y supuestamente recibir indicaciones sobre autolesiones.

Poco después de ser elegido, el sucesor del papa Francisco dijo que la IA sería un tema central en su papado y exigió la implementación de un marco ético para regular a esas tecnologías.

“Una regulación adecuada puede proteger a las personas de un apego emocional a los chatbots y contener la difusión de contenido falso, manipulador o engañoso, preservando la integridad de la información contra su simulación engañosa”, escribió al respecto en su reciente mensaje.

Además, el líder del Vaticano notó la importancia de los recursos que permitan una distinción clara entre el contenido generado con IA y aquel que surge de las personas, un debate que atañe a diversos sectores, entre ellos los ámbitos del arte y de la información.

“La autoría y la propiedad soberana del trabajo de los periodistas y otros creadores de contenido deben protegerse”, comentó.

León XIV también describió la IA como un “desafío antropológico”, con el argumento de que los riesgos asociados a su uso afectan la esencia de la identidad humana, incluyendo la creatividad, el juicio y la responsabilidad.

Finalmente, el sumo pontífice manifestó su preocupación por la concentración de poder en el negocio de la IA.

Al respecto, señaló que es inconveniente que un grupo reducido tenga “control sobre sistemas algorítmicos y de IA que pueden moldear sutilmente el comportamiento e incluso reescribir la historia de la humanidad, incluida la historia de la Iglesia, a menudo sin que nos demos cuenta”.

La edición de este año del Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, que organiza la Iglesia Católica, se celebrará el 17 de mayo.

En esta ocasión, se centrará en la protección de la dignidad humana en la era de la innovación tecnológica, según consigna la fuente.

León XIV había reconocido que la IA inspiró su nombre papal

El año pasado, el sumo pontífice sorprendió al señalar que la elección de su nombre papal se inspiró, en parte, en el auge de la Inteligencia Artificial.

La revelación ocurrió durante un discurso en el que trazó paralelismos entre el despliegue de esas tecnologías con la Revolución Industrial que inició en el siglo XVIII.

En la ocasión, el papa nacido en Estados Unidos abordó las razones que lo llevaron a elegir el nombre León XIV.

“Hay diferentes razones para ello, pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica Encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”, comenzó.

Agregó: “En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la Inteligencia Artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.