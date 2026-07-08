El técnico de Suiza calentó la previa ante la Selección argentina

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de Suiza, Murat Yakin, comenzó a enfocarse en el desafío que tendrá por delante su equipo: enfrentar a la Selección argentina este sábado en Kansas. Tras eliminar a Colombia en la definición por penales, el DT valoró la magnitud del compromiso, aunque dejó en claro que confía en las posibilidades de su equipo.

Yakin: “Argentina es el campeón, pero podemos competir”

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo, el técnico suizo destacó la jerarquía del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aunque remarcó que ningún rival es imposible de vencer.

“Nos toca enfrentar al vigente campeón del mundo y eso representa un enorme desafío. Sabemos la calidad que tiene Argentina, pero también vimos que es un equipo al que se le puede competir. Vamos a intentar aprovechar nuestra oportunidad”, expresó.

Yakin también puso el foco en el aspecto estratégico del encuentro y aseguró que será un duelo donde los detalles marcarán la diferencia. “Esperamos un partido muy exigente desde lo táctico. Queremos estar a la altura y demostrar el crecimiento que viene teniendo este grupo”, afirmó.

Además, destacó el momento que atraviesa su seleccionado: “Llegar a esta instancia es algo muy importante para nosotros. Los jugadores demostraron personalidad, experiencia y compromiso. Creemos que este plantel todavía puede dar un paso más”.

El camino de Suiza hasta los cuartos

El conjunto europeo obtuvo su boleto entre los ocho mejores luego de igualar sin goles frente a Colombia durante 120 minutos e imponerse 4-3 en la tanda de penales, un esfuerzo físico que podría influir en el próximo compromiso.

Antes de ese encuentro, Suiza había terminado como líder del Grupo B con siete unidades gracias al empate ante Qatar (1-1), la goleada frente a Bosnia (4-1) y la victoria sobre Canadá (2-1). En la ronda anterior también dejó en el camino a Argelia, a la que derrotó por 2-0.

Quien también se refirió al choque con la Albiceleste fue el experimentado lateral Ricardo Rodríguez, que destacó el nivel del seleccionado argentino y elogió tanto a Scaloni como a Lionel Messi, a quien definió como el mejor futbolista del mundo.