Julio Bárbaro: “CFK eligió a Alberto para no influir en la política”

Lo aseguró el analista político sobre el rol de la ex presidenta.

El analista político y referente del Partido Justicialista (PJ), Julio Bárbaro, se refirió en la noche de este domingo al resultado de las elecciones generales en la Argentina y analizó el lugar de Cristina Fernández de Kirchner en el futuro Gobierno de Alberto Fernández. “Cristina lo elige para no gobernar, no va a tener influencia”, aseguró.

En referencia al rol que ocupará la ex presidenta, Vicepresidenta electa el último domingo, Bárbaro aseguró que “no va a tener influencia” porque “Cristina lo elige a Alberto para no influir en la política, para no gobernar, se corre”. Entrevistado en la señal América TV, agregó luego que cerrados los comicios “festeja y va a festejar los logros de Alberto”.

“Todo lo tiene pensado” indicó el analista y agregó que aunque no coincide con la senadora nacional “respeto su inteligencia y fue más inteligente que Macri”, mientras detalló que su estrategia política está a la vista con el triunfo en las urnas del Frente de Todos, y la llegada a la Presidencia del exj efe de Gabinete de la Nación.

Por otro lado, respecto a la “grieta” en la Argentina, Bárbaro consideró que “hay que desarmar la agresión y tenemos que desarmar los miedos”. Como ejemplo, citó que “Durán Barba lo convenció a Macri que el miedo a Cristina le iba a dar 20 años de Gobierno pero el odio hace crecer al odiado” y llamó a “desarmar la tensión para armar el consenso”.

Finalmente, el exlegislador nacional destacó el encuentro Macri – Fernández, un día después de las elecciones aunque aclaró que “fui parte de un país donde se abrazaron Balbin y Frondizi” y propuso que estos gestos no sean extraordinarios. “Podríamos recuperar la cordura, el ultimo Perón fue eso. Es clave ir como sociedad a lo mejor de nosotros y no a lo peor”, concluyó Bárbaro.

