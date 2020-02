La discusión sobre los exfuncionarios detenidos “no sirve para nada”, dijo Aníbal Fernández

Aníbal Fernández, el actual titular de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, habló sobre la polémica generada en torno a la situación procesal de ex funcionarios kirchneristas. En diálogo con “Camino a casa” por Radio 10, el ex jefe de Gabinete se refirió también a la situación judicial de la vicepresidenta. Por último, dejó definiciones sobre lo que encontró en la empresa YCRT en la que fue nombrado recientemente.

Sobre la polémica que surgió a partir de las declaraciones de Santiago Cafiero, Fernández dijo que “no sirve para nada esta discusión. Por eso no me voy a prender. No encontramos soluciones o conclusiones a lo que sucedió. Fue una persecución atroz. La discusión dejémosla como está, no resolvemos nada con eso”.

“Los abusos del poder judicial son los que hacen que la justicia mire para el costado. La verdad es que dictar el auto de prisión preventiva para la expresidenta es bochornoso. No acepta ningún tipo de análisis porque decir que puede entorpecer los procesos sería tonto y que se pueda fugar sería igual de tonto”, sostuvo Aníbal Fernández luego de que se le preguntara por la situación de Cristina Kirchner.

El ex jefe de Gabinete habló sobre la designación en YCRT y el estado en el que recibió la empresa. Dijo que se encontró “con un yacimiento que no trabaja como tal. Una usina que se descartó prácticamente para que le fuera mal. Con una vocación empresarial de destruir todo para que terminara de una vez por todas lo más rápido posible”. Por otro lado, indicó tienen “una visión distinta” sobre el destino del yacimiento. Agregó que “hay que ponerlo en funcionamiento y que buscar la forma de producir de manera que se pueda terminar exportando”.

Sobre las visiones que indican que es necesario primero resolver la crisis de deuda, Fernández aseguró: “Yo no tengo tiempo para esperar la resolución de la deuda. Tengo que proyectar de igual manera. Mientras tanto el presidente seguirá trabajando como lo viene haciendo que visto desde mi óptica es acertada”. En el mismo sentido criticó fuertemente a Mauricio Macri y dijo que “cuando se hace la barbaridad que hizo el impresentable del ex mandatario y nos dejara de la forma que nos dejó no tenemos otro destino que empezar a ordenar ese tema del descalabro que se generó”.

Con información de www.elintransigente.com