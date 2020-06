El colectivo de Ni Una Menos se manifiesta en todo el país

Con activismo en las redes sociales, un ruidazo federal, movilizaciones en al menos diez ciudades del país, y respetando las consignas de distanciamento social, los colectivos se manifiestaron este miércoles contra de los femicidos, la violencia machista y el aborto clandestino en el quinto aniversario del movimiento "Ni Una Menos".

Referentes tucumanas del Ni Una Menos y las organizaciones que la conforman llevaron adelante una presentación en la casa de Gobierno de Tucumán, donde solicitaron información sobre los casos de violencia de género. En la puerta del edificio leyeron un documento que señalaba: "Este 3 de junio, por quinto año consecutivo, volvemos a gritar Ni Una Menos".

Tucumán es la segunda provincia con más femicidios del país y la última en aplicar la Ley Micaela (la capacitación, a cargo de la académica Dora Barrancos, fue realizada la semana pasada).

Agustina Vilte, referente del NUM en la provincia, dijo a la agencia Télam: "Seguimos presentes en la calle, nuestras exigencias siguen siendo las mismas; sin embargo, creemos que en el contexto de pandemia se han agudizado las violencias y necesitamos respuestas por parte del Estado".

En tanto, en Santa Fe las actividades se desarrollaron a través de las redes sociales y fueron innumerables los mensajes de mujeres referentes de la política, como la vicegobernadora Alejandra Rodenas; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa; la diputada provincial Lucila De Ponti; y la diputada nacional Alejandra Obeid, entre otras, que compartieron videos y reflexiones.

En Rosario, distintas agrupaciones sociales y políticas se reunieron desde las 11 frente a la sede del Gobierno provincial para hacer escuchar su reclamo a través de una radio abierta.

Carla Deiana, integrante de la Asamblea de Mujeres y Diversidades de Rosario, dijo: "Bajo la pandemia se recrudecieron las situaciones de violencia, contamos al día de hoy 57 femicidios en todo el país. Hoy exigimos presupuesto para la asistencia integral para las mujeres y niñez en situación de violencia".

"Salimos a reclamar que se trate el proyecto de Aborto Legal de la Campaña Nacional y se deje de dilatar el tema permitiendo así el avance del lobby clerical que somete a las niñas a situaciones de tortura, como vimos recientemente en Santiago del Estero, antes en Tucumán y Jujuy", agregó.

También la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, valoró y reivindicó el trabajo que cada día cumplen las mujeres, a cinco años de la primera marcha contra la violencia machista Ni Una Menos con el hashtag #LasMujeresPodemos.

"Hace 5 años que esta fecha nos recuerda que las mujeres podemos trabajar por la igualdad y, entre todas, tomar cada día más fuerza e impulso colectivo, lo demostramos a diario en todos los ámbitos de nuestra vida", escribió Carreras en su perfil de Twitter.

La mandataria señaló: "Como la primera gobernadora electa de la Provincia, mantengo mi firme compromiso con las rionegrinas y rionegrinos para trabajar por una sociedad más igualitaria, libre de violencia por cuestiones de género".

En Jujuy, hubo movilizaciones por la mañana frente a las escalinatas de ingreso a Casa de Gobierno, como parte de una jornada de gran actividad. Los colectivos feministas organizaron intervenciones y desplegarán gigantografías con los nombres y rostros de las víctimas de femicidios.

Algunas de las consignas expresaban "Que el barbijo no te deje callada, grita por las que ya no están", "Vivas nos queremos", e incluyó el reclamo "por la emergencia ya contra la violencia de género", "porque con ajuste y sin aborto legal no hay ni una menos" y por "la separación de las Iglesias y el Estado".

En San Luis, un grupo de más de 50 mujeres decidieron convocarse, respetando el distanciamiento social, para hacer oír su voz y seguir reclamando por sus derechos en una movilización que pasó frente a Tribunales para exigir que se esclarezcan casos de femicidios ocurridos en la provincia.

También pidieron justicia por la muerte de Magalí Morales, quien fue hallada sin vida en una celda de una comisaría de la localidad puntana de Santa Rosa, después de haber sido detenida durante la cuarentena por circular sin el permiso correspondiente. La causa se encuentra sin avances hace dos meses.

En Córdoba, el colectivo Ni Una Menos y organizaciones de Derechos Humanos realizaron diferentes acciones en la ciudad y marcharon en reclamo para frenar los femicidios, travesticidios y transfemicidios.

Realizaron un recorrido por las calles de la ciudad con altoparlantes en vehículos llamando a la concientización contra la violencia de género, y repartieron material informativo en las viviendas.

Luego, cerraron la movilización con la lectura de un documento en el que expresaban las reivindicaciones de la fecha: "Basta de femicidios, y travesticidios. Presupuesto para mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries. Con el proyecto de la Campaña, Aborto legal, seguro y gratuito. Educación Sexual Integral ya. Separación de la Iglesia y el Estado. Salud es, también, tener agua, trabajo y alimentos".

Debido a la emergencia sanitaria, en Corrientes no se realizaron actividades para conmemorar el quinto aniversario de la marcha Ni una Menos. Sin embargo, en las redes sociales se recordó a víctimas de femicidio con fotos de Eli Verón, Sandra Silguero, Irina López y Tamara Salazar, algunas de las mujeres asesinadas en Corrientes.

