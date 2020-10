Sabina Frederic reflejó un aumento de casos de violencia debido «al encierro» por la pandemia

En la mañana del sábado la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dio evidencia sobre el incremento de los casos de violencia y el decrecimiento de delitos durante el 2020 en el territorio argentino, a comparación del año pasado. Por otra parte, la funcionaria también se manifestó sobre las diferentes tomas de tierras y la investigación sobre el desmantelamiento de una banda de narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires.

«A nivel país lo que vemos es que hay un incremento de los delitos si tomamos como referencia el mes de abril, que no hubo prácticamente delitos. Si uno compara los delitos, en 2020 estamos por debajo del 2019», manifestó en declaraciones con AM 750. «Lo que sí se ha incrementado es que hay mayor violencia, vemos que hay una tendencia al incremento de los homicidios, que se producen por delitos que no son robos», detalló al respecto.

En cuanto al aumento de violencia y sus razones, la funcionaria nacional ratificó que una posible explicación son las situaciones relacionadas al aislamiento por la pandemia. «Suponemos que las situaciones que generaron el encierro y la incertidumbre pudieron haber influido en el aumento de estos hechos», dio a conocer la integrante del Gabinete del presidente Alberto Fernández.

Con respecto a las tomas de tierras, Frederic enfatizó que la única usurpación en la que la Justicia ordenó su desalojo fue en la estación Victoria del Ferrocarril Mitre. «Las otras situaciones, tenemos una en Los Hornos, en La Plata con custodia del predio y una mesa judicial e intervenimos en una toma en El Bolsón, también ahí la orden fue custodia», enunció. «Tenemos que tener en cuenta de que las decisiones de qué se hace cuando hay una toma las hace la Justicia. Es lo que se vio en Guernica. Ese camino es uno que encuentra salida», abundó en su relato.

Sobre los allanamientos realizados por narcotráfico la última semana en diversas oficinas financieras de microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra resaltó: «Es una investigación que empieza con una denuncia en 2018 y después se van sumando distintos hechos, entre ellos el asesinato del líder de la organización, que fue una muerte por venganza». «Se detuvieron 3 personas el miércoles en 25 allanamientos (…) Lo más importante es la documentación, que va a permitir conocer mejor la organización», concluyó sobre este tema.

Con información de www.elintransigente.com