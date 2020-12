Revelaron qué hacían para mantener a Diego Maradona lejos de su familia

Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre y hasta el día de hoy se siguen conociendo detalle de su vida. En esta oportunidad fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, quien reveló nuevos datos que apuntan a su entorno.

Es que el letrado reveló que al histórico futbolista lo aislaban de sus familiares y amigos de la manera más cruel. El abogado de Dieguito Fernando contó que el Diez tenía un teléfono con tarjeta y nunca tenía crédito.

“Esas situaciones de llamar y no poder comunicarse no solo le pasaba a Verónica, también le pasaba a las chicas y a los amigos de Diego. Verónica en un montón de oportunidades ha querido hablar con Diego y no ha podido", expresó en diálogo con Hay que ver

Luego, el abogado continuó: "De hecho, Diego cuando tenía crédito el teléfono la llamaba en varias oportunidades al día. Tenía un teléfono con tarjeta. Un día, cuando fue Vero a lo de Diego y él le dijo ‘¿por qué no me atendés el teléfono?".

"Ahí es cuando Vero le contesta que él nunca la llamaba y él le cuenta que la llamaba todos los días. Entonces Verónica se llamó del teléfono de Diego y saltaba que el teléfono no tenía crédito. Eso lo vivió ella de forma personal", cerró Baudry.

El último deseo que Diego Maradona dejó por escrito en un documento

Cuarenta días antes de su muerte, Diego Maradona firmó un documento para que lo embalsamen y construyan un museo en el cual sea exhibido. Este proyecto llevaba el nombre de Universo Maradona y tenía como fin mantener vivo su recuerdo en el mundo.

Fue el pasado 13 de octubre cuando el futbolista autorizó la puesta en marcha de este deseo. Allí no solo estaría expuesto su cuerpo, sino que también sus trofeos, objetos personales y recuerdos queridos, según informó Página 12.

Sin embargo, conforme al medio mencionado, el escrito no tiene validez ya que no fue firmado ante un escribano, tampoco contó con la presencia de testigos ni estaba redactado a mano.