La salud va y viene, lo importante es recaudar

"Mire Doctor, nosotros estamos cansados de ser los "hijos de la pavota", le pedimos al intendente recursos para instalarnos a las diez de la noche en los lugares en donde se hacen las fiestas clandestinas pero ni bola que nos dan, ya estamos cansados, la realidad es que prefieren labrar el acta para cobrar, los contagios no importan", con esas palabras, un inspector nos contó sus sensaciones ante lo que el describe como una actitud exprofesa de Luis Castellano para recaudar lo más posible sin importarle el daño que los eventos no autorizados hacen.

"El día de Navidad sabíamos perfectamente en que lugares se iban a hacer las clandestinas, pedimos estar a las 22 horas en la puerta de las "quintas" y las casas, que nos vean y así evitar las juntadas, pero la orden fue otra, en algunos lugares caímos cuando la "joda" estaba iniciada y con 200 pibes adentro, nadie me saca de la cabeza que la idea es recaudar, no hay otra", este es el relato de un agente municipal encargado del contralor, que por lógica nos pidió reserva de su nombre.

El relato guarda absoluta coherencia, ya que es muy fácil , casi infantil, saber en donde se van a realizar las fiestas clandestinas, solo hay que hacer una mínima "inteligencia" en las redes sociales para saber los lugares en donde se hacen las fiestas clandestinas, salvo que como manifiesta nuestro informante, la intención es recaudar y no persuadir, cuando lo importante es procurar que no se hagan este tipo de encuentros para impedir los contagios.

Si el intendente quiere preservar la vida tiene que arbitrar los medios para evitar las fiestas clandestinas, y eso se consigue con presencia previa en el lugar en donde de antemano se sabe que se van a desarrollar las mismas, también la Municipalidad tiene la posibilidad de efectuar notificaciones previas advirtiendo en forma concreta que al que realiza el encuentro, le caerá todo el peso de la ley. Lo que se debe priorizar es la salud y eso se consigue impidiendo la realización de las fiestas.

"Entre los días previos a Navidad y año nuevo, la Municipalidad puede recaudar cifras de seis ceros, yo estoy seguro que ese el fin del intendente, recaudar y nada más", finalizó nuestro informante que se cuidó al extremo para no dar indicios de su persona, " Luis si sabe que soy yo, no solo me despide de la Municipalidad, también me ......"