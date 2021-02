Patricia Bullrich confirmó que Mauricio Macri no será candidato: “Su lugar no es la Cámara de Diputados”

La presidenta del PRO afirmó que el actual papel del ex mandatario “es positivo para todos”.

Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, dialogó con el programa Mirá lo que te digo, de LN+. En la entrevista, tocó distintos temas importantes, en especial el papel que tendrá Mauricio Macri en las elecciones legislativas de este año y el rol que tiene el exmandatario en la interna de Juntos por el Cambio.

Bullrich se reunió con Macri mediante videoconferencia por su cumpleaños, y confirmó que el ex presidente no será candidato en 2021: “Sabe que su lugar no es la Cámara de Diputados”. Durante algún tiempo se había especulado con que se iba a presentar en la ciudad de Buenos Aires, lo que hubiera sido importante en la interna del PRO que mantiene con el sector “moderado” de Horacio Rodríguez Larreta.

“Él ya definió. Cree que como expresidente su lugar es ese, poder dar su testimonio, sus dificultades. Decir las cosas que salieron bien, las que fueron difíciles y los problemas de gobernabilidad que tiene el país y que le han impedido gobernar, y también los errores”, agregó Bullrich respecto de Macri, quien hoy tuiteó para agradecerle a todos los que lo saludaron por su cumpleaños.

Bullrich se mostró conforme con el rol que cumple Macri actualmente: “Me parece que su papel es positivo para todos. Juntos por el Cambio convive muy bien con esta idea”. La exministra de Seguridad también apoyó mediante sus redes sociales a Carolina Piparo, cuyo esposo está acusado de tentativa de homicidio, y escribió: “Estamos con vos y la verdad”.

Distintos dirigentes de Juntos por el Cambio habían saludado a Macri por su cumpleaños. Una de las felicitaciones más importantes fue la de Bullrich, que escribió en Twitter: “¡Feliz cumple @mauriciomacri! Con Guille te mandamos un fuerte abrazo». También se sumaron, entre otros, Hernán Lombardi y Luis Etchevehere.

