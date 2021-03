Martín Carrizo, el baterista y hermano de Caramelito, no podrá continuar su tratamiento en Estados Unidos

El ex baterista de Gustavo Cerati y del Indio Solari volvió de Estados Unidos donde le practicaban un tratamiento paliativo para la esclerosis lateral amiotrófica.

Martín Carrizo, baterista y hermano de Cecilia Caramelito Carrizo, confirmó hoy que no podrá continuar con su tratamiento paliativo en Estados Unidos.

"Hola amigos, hace 3 meses estoy nuevamente en Argentina, Ya no voy a poder volver a Estados Unidos es imposible poder pagar ese tratamiento, igualmente. Siento que debo ir por otro lado!!! Aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clinica para seguir peleando desde mi casa!!!", escribió el músico en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami!!! Tambien aprovecho para agradecer a Amy Jaramillo, todo su equipo, Ariana, Romina Schopfer y Martincito. que tanto me cuidaron cada minuto e hicieron que sienta que eramos una familia, aprendí mucho y llevo en mi experiencia, nuevas herramientas para seguir buscando esto que tanto deseo que es curarme de una vez por todas!!! Cada vez confío mas en Dios y permanentemente me da señales que esta acompañándome".

Carrizo fue diagnosticado en 2017 tras el show con el Indio Solari en Olavarría que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, lo que provoca una parálisis muscular progresiva.

En 2019 y tras una colecta, Carrizo viajó a Estados Unidos junto a su hermana para iniciar un tratamiento paliativo.

Con la ayuda de su hermana que participó en Quién quiere ser millonario, los shows solidarios de Los fundamentalistas del aire acondicionado y la venta de remeras pudo extender el tratamiento.