La Familia Ingalls: a 40 años del estreno revelan el lugar y la época donde sucede la serie

Una de las series que marcó a muchas familias en el mundo fue “La familia Ingalls”. La serie esta basada en una novela de Laura Ingalls Wilder y contaba la historia de una familia que vivía en el campo.

Se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 1974 y “La Familia Ingalls” se convirtió en un clásico de la televisión mundial durante 9 años. Los protagonistas de la novela eran Charles Ingalls, su esposa Caroline y sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

A mas de 40 años del estreno de la novela estadounidense todavía se siguen revelando datos de los personajes y de la trama. El lugar donde suceden los hechos es en la ciudad de Walnut Grove.

En el libro de Laura Ingalls Wilder la familia vive en Kansas en 1869, pero en la serie de televisión se realiza en 1874 en Minnesota.

La novela llamada “Little House on the Prairie” en su idioma original muestra las dificultades que tuvo que atravesar la familia que vivía en el campo.

Si bien Laura Ingalls se quedan a vivir en su casa, otros integrantes de la familia se instalaron lejos del campo. Mary se fue a una escuela para no videntes y Charles se fue a la ciudad donde trabajaba.

“La Familia Ingalls” no solo marco a las generaciones que disfrutaron de la historia sino también a los actores. Durante nueve años grabaron en las locaciones que tuvieron un triste final.

Mellisa Gilbert contó como fue el último día en el set. “No tenía idea de qué esperar cuando doblamos la esquina, pero no esperaba lo que vi. No había nada allí. Todos los negocios se habían ido” dijo la actriz en una entrevista con CBS News.

Todas las locaciones fueron derribadas y sus protagonistas quedaron en estado de shock. “Ver esta ciudad, aunque hecha para la televisión, reducida a polvo nos hizo sentir como si todos hubiéramos perdido a un pariente favorito” dijo Mellisa.