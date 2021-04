Charlotte Caniggia blanqueó que su hermano Alex no cocina en casa: “Vive a delivery”

Alex Caniggia es uno de los famosos que sin duda más ha sorprendido a los espectadores de Masterchef Celebrity en su segunda temporada. El artista de 28 años ha demostrado tener talento culinario y en más de una ocasión ha sido elogiado por el exigente jurado del reality de Telefe.

Sin embargo, ahora, su hermana Charlotte hizo una confesión sobre su mellizo que dejó boquiabierto a más de un fan. La bella morocha participará en La Academia, el nuevo ciclo que ocupará el segmento principal de Showmatch y por ello fue entrevistada en el programa Hay Que Ver de El Nueve.

En medio de su diálogo con José María Listorti y Denise Dumas, Charlotte también fue consultada sobre Alex y ella no dudó en contarlo todo. “¿Cocina tu hermano?”, le preguntó uno de los presentadores a la hija de Claudio Caniggia.

De inmediato y fiel a su estilo, sin filtros, la popular argentina no dudó en responder y blanquear que su hermano no cocina en casa. “¡No! ¡No! ¡No! Él vive de delivery”, reveló con desparpajo, mientras Dumas y Listorti no aguantaron y estallaron en risas.

Entre tanto la mediática expresó también que ya no vive con Alexander, pero que igual ninguno de los dos prepara su comida en casa, sino que ambos piden a domicilio. Charlotte Caniggia confesó además que su comida favorita es el sushi.

Asimismo, la famosa aseguró en la entrevista que a pesar de que ella no cocina, sí le gusta cocinar. “Hay gente que no me cree, pero bueno”, añadió.

Por estos días la guapa morocha también se roba todas las miradas en las redes sociales. Por ejemplo, el martes Charlotte le quitó el aliento a sus millones de seguidores en Instagram con un seductor video donde lució un cavado extremo.