Mauricio Macri es optimista: «Estamos por entrar en una etapa muy buena»

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, se presentó en La Noche de Mirtha de manera individual y anticipó que «el cambio está comenzando en la Argentina y estamos por entrar en una etapa muy buena«, dado que es «muy pesimista en el corto plazo», pero «muy optimista a largo plazo». En este sentido, destacó a todos los dirigentes «valiosos» que tiene el PRO y que «tienen vocación de conducir el país».

«Este aprendizaje que hemos tenido ha sido muy valioso, nos va a permitir cuando volvamos al poder hacer las cosas mucho mejor y por supuesto no recorrer caminos que ya recorrimos, y no repetir errores que no trata de evitar en la vida», comentó. En referencia al título de su libro llamado «Primer Tiempo», aseguró que «ya comenzó el segundo tiempo», creo que «está comenzando».

En este sentido, agregó que «la Argentina está viviendo un proceso en el cual muchos creyeron de vuelta en la música del populismo ‘te vamos a regalar, habrá asado, heladera llena, todo gratis'». «Es duro, genera mucha angustia y preocupación por lo que estamos viviendo. Pero este es el comienzo de una etapa de 20 años de crecimiento, para dejar atrás el populismo. Vamos a creer en la cultura del trabajo».

En cuanto a las referencias futboleras por el nombre de su libro, Juana Viale le consultó si quería ser el director técnico en el segundo tiempo y respondió: «La verdad en lo que hoy me he concentrado, y lo siento de corazón porque es un compromiso que asumí. Prometí que no los iba a abandonar, y esto es estar firme defendiendo la república y la democracia. Soy optimista si hay libertad».

Asimismo, continúo afirmando que la democracia está en peligro, pero no con militares o una acción armada, sino porque «un dirigente que entra en el sistema democrático empieza a minar el sistema. Un juez, un periodista intimidado, un empresario, o una institución. De a poquito te van demoliendo el esquema institucional, no hay alternanza en el poder, no te podes expresar con valentía. La pandemia más peligrosa es la concentración de poder», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com