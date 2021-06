En medio de un clima tenso por las protestas sociales, la Selección argentina ya está en Barranquilla para jugar por las Eliminatorias

La Selección argentina llegó este domingo a Barranquilla y, en medio de máxima tensión por las protestas sociales, se prepara para enfrentar este martes a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de igualar 1 a 1 frente a Chile en Santiago del Estero y se mantiene segundo en la tabla de posiciones, cuatro puntos por debajo de Brasil (15). Esta semana buscará tres puntos importantes para empezar a encaminar la clasificación para el mundial de Qatar 2022. No será una tarea sencilla: el equipo cafetero llega afilado luego de derrotar por 3-0 a Perú en Lima.

El entrenador argentino no terminó de definir quiénes serán los 11 que saldrán el martes a las 20 al campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, aunque con el correr de las horas empiezan a develarse algunas incógnitas.

Aún sin Franco Armani, el arco seguirá bajo la custodia de “Dibu” Martínez. Además, Gonzalo Montiel reemplazaría a Juan Foyth en el lateral derecho y Nicolás Otamendi haría lo propo con Lucas Martínez Quarta en la zaga central. Marcos Acuña y Giovani Lo Celso aparecen como candidatos para jugar en lugar de Lucas Ocampos en la mitad de cancha.

El probable equipo es: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Lo Celco; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Tensión máxima en Colombia por las protestas sociales

La realización del duelo de Eliminatorias en Barranquilla agregó aún más tensión al paro nacional que ya lleva más de un mes en Colombia y anunciaron que el martes habrá marchas en los alrededores del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Si no hay paz, no hay fútbol”, expresaron desde el Comité Juvenil del Paro en el Atlántico. “Vamos a llegar a las afueras del estadio. Un plantón pacífico para que no se juegue el partido. No podemos permitir que en el país cómo está, se vaya a jugar un partido como si no estuviera pasando nada. Colombia está pasando por una situación muy crítica. Mientras ellos festejan un partido de fútbol, nosotros estamos aquí matándonos para sacar nuestros derechos adelante”, expresó un joven al diario El Nuevo Siglo.

Franco Armani volvió a dar positivo en coronavirus y no viajó a Colombia

El arquero de River Franco Armani volvió a dar positivo en el test PCR por lo cual no viajó a Colombia junto al resto de sus compañeros.

El guardameta se contagió de coronavirus durante el brote de la enfermedad en el plantel millonario que comenzó el 15 de mayo, en la previa al Superclásico frente a Boca por la Copa de la Liga Profesional.

Pese a que ya transcurrieron más de dos semanas desde entonces y que cuenta con el alta epidemiológica y los controles médicos con resultados satisfactorios, las pruebas de COVID-19 siguen arrojando resultados positivos. Así, para evitar inconvenientes, decidieron que se quede en la Argentina.

El defensor Gonzalo Montiel, que había vivido una situación similar a la de Armani, dio negativo en su último test y el martes sería titular. También viajaron Nicolás González y Sergio Agüero.