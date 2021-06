Gianinna Maradona compartió una foto de la “incondicionalidad” de sus padres y respondió a las críticas: “Mi mezcla perfecta”

Gianinna Maradona reveló a través de su cuenta de Twitter que realizó una búsqueda en Google y la sorprendió que aparecieran dos fotos de sus papás Diego y Claudia Villafañe.

“Busqué en Google incondicionalidad y me saltaron estas fotos. GRACIAS. Todo lo que sí y también todo lo que no. Mi mezcla perfecta!”, comenzó escribiendo, en la red social del pajarito.

Y remató sobre lo que encontró: “Estoy muy orgullosa de que sean mis viejos, más hablan de ustedes, más nos juzgan, más LOS AMO! Gracias, Gracias y más GRACIAS!”, con muchísimos elogios para sus padres.

A todo esto, en las últimas horas, Gianinna Maradona también utilizó Twitter para dar su contundente postura sobre la causa de la sucesión de Diego y disparó contra la decisión de sus hermanos de apoyar una subasta de los bienes de su papá.

“Si fuese por mí no vendería ni subastaría nada de mi papá. Sin embargo, lo que yo sienta o piense lamentablemente los demás se lo pasan por el orto”, señaló la hija del Diez.

Luego, agregó indignada: “Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado, solo necesitan estar en la tv diciendo boludeces”.

Acto seguido, Gianinna Maradona publicó otro tuit que decía: “Ojalá puedan y quieran firmar para poder hacerle el Memorial que ÉL se merece aunque no sea redituable en GUITA. No todo pasa por eso muchachos. Él se merece que todos puedan ir a dejarle una flor, él se merece TODO. Ojalá todos lo comprendan!!!”.

Incluso, en un momento, un seguidor le planteó la posibilidad de homenajear a Diego: “Hagan un museo y permitan que los que amamos a tu padre podamos ver sus reliquias, contá con la ayuda mía y de varios”.

Y ella no lo dudó ni un segundo: “Es lo que más queremos, ¡créeme! ¡No está en mis manos! Somos muchos los que decidimos y cada uno tiene su interés personal. Una pena”.