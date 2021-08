«Tenemos un presidente que es inmoral, tirano y traidor»: duras acusaciones contra Alberto Fernández a días de las PASO

A días de las próximas elecciones legislativas, Javier Milei, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, tiene buenas mediciones en el distrito para poder tener su banca, pero fue cauto: «No voy a festejar hasta que el árbitro marque gol». Luego, le pegó a Alberto Fernández, principalmente por lo sucedido en la Quinta de Olivos, y declaró que «el Poder Ejecutivo está derivando en una tiranía».

«Tenemos un presidente que es inmoral, tirano y traidor», disparó Milei en diálogo con LN+. «Es un inmoral porque él no desconoce las reglas. Es profesor de la facultad de derecho en la UBA, conoce bien cómo son las reglas, y él fijó un conjunto de reglas y no las estaba cumpliendo, por lo que lo lleva al plano de tirano», expresó el representante liberal.

«Las reglas yo se las impongo al resto, pero yo quedo excluido de éstas, porque se cree que pertenece a una casta superior. Es el motivo por el cual este Poder Ejecutivo está derivando en una tiranía», profundizó el precandidato a diputado nacional. Aseguró que lo inmoral y lo tirano se complementa con un Congreso «que cada vez se parece a una oligarquía».

Milei completó su premisa diciendo que es un traidor porque expresó que «cuando uno se equivoca se tiene que hacer cargo de los errores. Él no puede desconocer lo que estaba pasando en su casa», en relación a la foto en la Quinta de Olivos. «Si se encontraba con ese cuadro, debería haber tenido la misma energía que tuvo para cuestionar a otros y poner la casa en orden, y no lo hizo», remarcó.

¿Por qué quiere eliminar al Banco Central?

Finalmente, el precandidato habló de economía, uno de sus rubros predilectos, y dijo que el problema de la existencia del Banco Central generando inflación es que «es inmoral, es una estafa y es un robo. Es un impuesto no legislado». Luego, Milei continuó por la misma línea y contó por qué querría eliminar al Banco Central: «Si el Banco Central expande, causa daño, si contra causa daño. Entonces para que no lastime no tiene que hacer nada».

