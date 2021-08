Si Racca hubiese pedido licencia se le podría creer, de esta manera, es un "chanta" más

Ya me manifesté ampliamente sobre lo que pienso en referencia a los funcionarios y concejales que siguen cobrando sus sueldos mientras hacen campaña, constituyendo una verdadera falta de respeto a los ciudadanos en general que ven como mal cobran sus sueldos y no le prestan a su trabajo toda la atención necesaria por estar en campaña electoral. En esta cuestión no es Racca el único que está inmerso, Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual y por supuesto Omar Perotti con su candidatura a Senador están en la misma situación.

Personalmente los considero auténticos "chantas" que se burlan de la gente. En el caso de Racca seguramente se acentúa un poco más ya que se le debe sumar el cargo que ocupa en estos tiempos tan sensibles de pandemia, en donde uno no sabe si un acto de gobierno se convierte en uno de campaña.

Más allá de todo esto, el hombre se manifestó en un medio local y esto dijo: "va a existir un gran debate en el Concejo sobre la post pandemia”; y agregó que “la salud va a marcar la agenda de los próximos años. Va a haber muchas cosas por aprender de la pandemia y de las consecuencias que dejó”. De sus palabras es donde surge la duda que hablábamos de si el hombre se manifiesta desde su lugar actual de trabajo o si lisa y llanamente está en campaña, y si lo es esta segunda opción las dudas ya se multiplican: en campaña mienten más que el lobo de caperucita.

“la vacunación es la única forma de asegurarte que vos tengas una enfermedad leve, como una gripe común, a tener una enfermedad potencialmente letal. No es lo mismo estar vacunado que no estarlo”.

“Tenemos la voluntad y los proyectos necesarios para seguir defendiendo la vida y ambiente por sobre todas las cosas. Y formamos parte de un espacio que siempre ha hecho del trabajo, el desarrollo económico, la innovación, los ejes centrales de sus políticas públicas”; afirmó ya subido al atril de los que para conseguir un voto te pueden prometer cualquier cosa.

Martín Racca tendría que haber pedido licencia, su palabra deja de tener credibilidad cuando distrae tiempo al trabajo y mucho más en épocas en donde hay que poner todo el esfuerzo y dedicación sin siquiera poderse distraer ni un minuto.

Si Racca quería ser candidato, en buena hora, pero que no siga cobrando su sueldo, que pida licencia y otra persona haga su trabajo, de lo contrario, al menos para quien estas palabras escribe, es un "chanta" más pero con chaquetilla de médico.

Con información de La Opinión