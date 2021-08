¿Por qué no prueba laburar?: Perotti "inaugura" unos miseros 6 km de la Ruta 34

Parece que al Gobernador candidato, Omar Perotti, le sobra el tiempo, y sí, parece que va a inaugurar cada tramo de ruta que se habilite.

Una obra que comenzó en el año 2014 y cuyo avance no ha alcanzado siquiera un 50% de lo proyectado, sería motivo de deshonra política en cualquier país, pero Perotti logra (o intenta) convertir a esta realidad en el mundo del revés y vuelve a "inaugurar" un tramo más.

Esta vez serán unos miseros 6 kilómetros, de los cuales quienes transiten por la arteria ni siquiera notarán y recorrerán (respetando los límites de velocidad) en apenas 5 minutos.

El Gobernador candidato no desaprovecha la oportunidad, y tal más de uno se preguntará ¿por qué no prueba laburar?, pero adviértase que este es el trabajo de Perotti, asegurarse de no volver a trabajar nunca más en el sector privado (¿trabajó siquiera alguna vez?), y vivir del Estado lo que le resta de vida.

Que la foto y el video no le falten nunca.