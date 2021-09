María Eugenia Vidal: “Nuestra lista no les va a decir que con nosotros van a tener mejor sexo, no los va a subestimar”

La precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó este martes de una acto junto a las juventudes del PRO, la Coalición Cívica y la UCR y llamó a “militar en cada urna” el 12 de septiembre para decirle al gobierno nacional “basta de mentiras, relatos y privilegios”.

Acompañada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por sus compañeros de lista Martín Tetaz y Paula Oliveto, la ex gobernadora bonaerense hizo referencia a los polémicos dichos de Victoria Tolosa Paz.

“Esta lista no les va a nombrar a ningún músico famoso en redes para que nos voten. No les va a decir que con nosotros van a tener mejor sexo, o más sexo por votarnos. Esta lista no los va a subestimar, no les va a decir qué pensar, no les va a decir qué hacer, no les va a decir qué decir. Esta lista los va a respetar”, aseguró Vidal.

Por otro lado, la precandidata aseguró que a los jóvenes no les importa cuándo van a poder volver a ir a bailar sino otras cosas que “no se recuperan”, como las consecuencias del encierro, haber perdido quinto año con sus compañeros, o haber tenido un acto de graduación “con tres personas”.

“Los saberes perdidos tampoco se recuperan, ni lo que pudo haber sido y no fue. Esa es una deuda que el 12 de septiembre el gobierno nacional tiene que pagar”, afirmó.

Asimismo, insistió en que una de sus principales preocupaciones son los jóvenes que quieren irse del país porque consideran que “no tienen un futuro” en Argentina. “Esta lista está para decirle basta a los que te sacan el futuro. Va a defender en el Congreso todas las reformas que van en contra de las cosas que te hacen querer irte del país”, planteó.

“Nos avala los hechos, lo que hicimos en la ciudad. Este 12 de septiembre vayamos a militar a cada urna el basta: basta de mentirnos, de relatos, de privilegios”, concluyó.

Antes, el primer precandidato a legislador porteño Emmanuel Ferrario, que ofició como presentador del acto, también hizo alusión a las palabras de Cristina Kirchner y de Victoria Tolosa Paz.

“Escuché a alguien decir que no sabía por qué nosotros estábamos juntos, qué nos unía. “Nos mantiene unidos es el amor que tenemos por esta ciudad y nuestro país. Y si tienen ganas de garchar o no tienen ganas de garchar la verdad que no nos importa. Queremos seguir laburando por una ciudad donde cada uno sea lo que quiere ser”, dijo Ferrario.

Entre las propuestas legislativas que Vidal y los miembros de su lista impulsarán en el Congreso, específicamente destinada a la juventud, se destacan el proyecto para que el primer año del monotributo sea gratis para quienes lo tramitan por primera vez, la derogación de la ley de alquileres, y una iniciativa para que los empleadores que contraten a menores de 29 años no deban pagar las cargas patronales.

Con información de www.infobae.com