Redobla la apuesta: Beatriz Sarlo le responde a Victoria Tolosa Paz tras su chicana por la edad

La periodista y ensayista Beatriz Sarlo opinó de la frase de la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, sobre el “garch… en el peronismo” y la extitular de la Mesa del hambre le respondió con una fuerte chicana por su edad. Ante ello, la escritora redobló la apuesta y le contestó en A24 tratando de bajar el tono de la discusión pero sin dejar de expresar su punto de vista.

“Los candidatos son de nuevo tipo, son muy poco experimentados en la política que no han hecho el cursus honorum. Es decir, una carrera de honores. Se aprende como cualquier otro oficio”, expresó en primer lugar Sarlo sobre la llegada de nuevos precandidatos al campo de la política. Luego, le dedicó una respuesta a Tolosa Paz.

“En las redes sociales me dicen permanentemente que me tengo que ir y callar la boca por vieja”, expresó. En la misma línea, volvió a inferir lo que dijo en un primer momento que desató el planteo de la exconcejala platense. “Lo interesante es que me evocó una imagen de infancia y adolescencia, esa era las cosas que hacíamos en el colegio al que yo iba. Decíamos muchas malas palabras”, indicó la escritora.

Todo comenzó con la opinión de Sarlo en LN+, al ser consultada por la frase de Tolosa Paz: “Es una cheta que dice malas palabras”. En esta oportunidad se refirió a la respuesta de la platense quien la tildó de una “mujer de cierta edad”. “No tiene ninguna importancia ni que abra la boca diciendo malas palabras ni tampoco dijo nada demasiado interesante como para que tenga importancia lo que diga”, redobló la escritora.

“Veremos lo qué hace en parlamento, si entra”, agregó sobre Tolosa Paz. Por último, insistió: “Estoy muy acostumbrada. A mí me dicen dos cosas de manera permanente: pedante y vieja. Debe ser que es muy objetivo como descripción”. Al final, añadió entre risas: “Todavía no me dijeron petisa, pero es porque no se ve en televisión”.

