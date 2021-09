El pícaro comentario de Sabrina Rojas a Cinthia Fernández por su supuesto amorío con Luciano Castro: “Lo bien que vas a comer”

La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro tomó por sorpresa, pero sobretodo el aspecto de que pareciera que es definitivo. La pareja se había separado anteriormente, pero habían apostado nuevamente a intentarlo.

Sin embargo, en esta ocasión Sabrina Rojas ya blanqueó su nuevo romance con El Tucu López con el que indicó que se estaban conociendo. Sin embargo, ya se muestran juntos y ella indicó que estaba muy bien.

Además, indicó que sus hijos aún no están enterados de su nuevo romance y con Luciano Castro hablan del asunto, teniendo en cuenta que el cariño entre ellos sigue intacto por lo que se preocupan el uno por el otro.

Yo no tengo problema en juntarme a comer un asado, me van a ver comiendo sola con Lu porque tenemos cosas que hablar. Hacemos muchas cosas para que eso suceda, para que nuestros abrazos y reuniones familiares no se terminen”, indicó en Los Ángeles de la mañana.

Como así también afirmó que las personas que sean sus parejas van a tener que comprender que su relación siempre será así, ya que además de que se siguen amando como personas tienen dos hijos en común.

Y claro que también Sabrina Rojas fue consultada por si su ex pareja tiene un nuevo romance, al igual que ella e indicó que no por el momento ella no sabía nada, siendo que Luciano es muy resguardado con sus asuntos.